Pasażer nagrał swoje ostatnie chwile przed śmiercią. Do sieci trafiło nagranie z wnętrza samolotu, który rozbił się w Nepalu [Wideo]

W katastrofie samolotu, który w niedzielę rozbił się w Nepalu, zginęli wszyscy pasażerowie – co najmniej 72 osoby. Do sieci trafiły wstrząsające relacje wideo z tego zdarzenia – jedno z okolic lotniska w Pokharze, a drugie z wnętrza samolotu. Drugie nagranie zostało wykonane przez nieświadomego zbliżającej się tragedii młodego mężczyznę, który w trakcie lądowania prowadził relację LIVE w mediach społecznościowych.

W niedzielny poranek w okolicach turystycznego miasta Pokhara nic nie zapowiadało tragedii – pogoda była bardzo dobra, a zatem także i warunki do lądowania dla niewielkiego samolotu lecącego z lotniska w Katmandu. Na pokładzie znajdowały się 72 osoby – 68 pasażerów i czterech członków załogi. Władze Nepalu podały, że lot odbywało 57 Nepalczyków, pięciu Hindusów, czterech Rosjan, dwóch obywateli Korei Południowej i po jednej osobie z Argentyny, Irlandii, Australii i Francji.







Trudno na razie spekulować na temat przyczyn ogromnej tragedii z udziałem samolotu ATR 72-500 linii Yeti Airlines. Wiadomo jedynie, że samolot wystartował z Katmandu o godzinie 10:30 czasu lokalnego i że po około 20 minutach stracono kontakt z pilotami. Maszyna podchodziła już do lądowania, gdy nagle zanurkowała w kierunku wąwozu i rozbiła się niedaleko turystycznego miasta Pokhara. Samolot natychmiast stanął w płomieniach, z tym że jeden jego fragment wpadł do wąwozu. Agencja Reutera podała, że służby w trakcie wielogodzinnej akcji ratunkowej potwierdziły śmierć 68 z 72 osób obecnych na pokładzie.

Pasażer nagrał ostatnie swoje chwile przed śmiercią

Do sieci trafiło właśnie nagranie wykonane chwilę przed katastrofą przez jednego z pasażerów, którego prawdziwość została potwierdzona przez Kanwardeepa Singha - dziennikarza "The Times of India". Autorem nagrania ma być Sonu Jaiswal – młody mężczyzna, obywatel Indii, który wraz z przyjaciółmi miał prowadzić transmisję live na Facebooku w trakcie lądowania. Na nagraniu widać grupę znajomych, którzy zachwycają się widokami za oknami, a potem, w ułamku sekund, słychać tylko kilka okrzyków, trzasków, aż na obrazie pojawiają się płomienie. Nagranie opublikowało wiele lokalnych mediów, które dotarły do kuzyna Sonu Jaiswala. Młody mężczyzna miał polecieć do Nepalu, by podziękować za narodziny upragnionego syna. Informacje te pozostają jednak niepotwierdzone.

Watch: A passenger captures the exact moment of the fatal #Nepal plane crash, which killed at least 68 people. https://t.co/9BvI1CcNOepic.twitter.com/97iKc47xEB

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 16, 2023

Wstrząsające nagranie katastrofy z ziemi

Do sieci trafiło także wstrząsające nagranie katastrofy z ziemi. Nie wiadomo, czyjego autorstwa jest to wideo, ale opublikował go w mediach społecznościowych m.in. dziennikarz Wajahat Kazmi, który współpracuje z amerykańskimi i brytyjskimi mediami. Na nagraniu widać, że samolot leci nisko nad budynkami, po czym przechyla się w lewo i uderza w ziemię. Dalej można usłyszeć głośny huk i krzyki mieszkańców.



Horrifying last moments of an ATR plane crash from Nepal in Pokhara that was bound for Kathmandu. All 72 people on board are dead. pic.twitter.com/4JZIvnThPQ — Wajahat Kazmi (@KazmiWajahat) January 15, 2023

Latanie w Nepalu nie jest zbyt bezpieczne

Niestety, wsiadanie do samolotu w Nepalu wiąże się z większym ryzykiem, niż w większości krajów świata. Kombinacja kilku czynników, w tym złych warunków pogodowych, trudnych warunków topograficznych, a także słaba infrastruktura, używanie przestarzałych samolotów i nie dość surowe trzymanie się przez Nepalczyków standardów bezpieczeństwa, to czasami przepis na tragedię. Od 2000 roku w katastrofach samolotów pasażerskich lub helikopterów zginęło blisko 350 osób. Nepalskie linie lotnicze zaczęły się cieszyć tak złą sławą, że w 2013 roku ze względów bezpieczeństwa Unia Europejska zakazała im przekraczania swojej przestrzeni powietrznej. I choć w 2015 roku Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO, wyspecjalizowana jednostka ONZ odpowiedzialna za opracowywanie i wdrażanie przepisów regulujących bezpieczeństwo żeglugi powietrznej) wyznaczyła Nepalowi cele do osiągnięcia w zakresie bezpieczeństwa lotów, to nadal niewiele się w tym względzie zmieniło.

Katastrofa, do której doszło w niedzielę 15 stycznia, była jedną z najtragiczniejszych w Nepalu od 30 lat. Wypadek był też trzecim najtragiczniejszym tego typu zdarzeniem w Himalajach – zaraz po katastrofie Thai Airways w lipcu 1992 roku i linii Pakistan International we wrześniu 1992 roku, w których zginęło odpowiednio 113 i 167 osób.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Ponad jedna trzecia dorosłych Brytyjczyków miałaby problem ze znalezieniem £20 na dodatkowe wydatki

Dzielenie konta Netflix jest od teraz oficjalnie traktowane jak przestępstwo

Amazon planuje zamknięcie trzech magazynów w UK. 1300 osób może stracić pracę

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!