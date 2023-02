Nowe wymagania dotyczące Universal Credit. Ich niespełnienie grozi utratą świadczeń

Mają one na celu przywrócenie ludzi do pracy.

Zgodnie z nowymi zasadami, osoby ubiegające się o Universal Credit, mogą zostać ukarane cofnięciem im świadczeń, jeśli nie spełnią nowych wymagań Ministerstwa Pracy i Emerytur, które są testowane w ramach metody mającej na celu przywrócenie ludzi do pracy.

Zmiana przepisów przez ministerstwo zmusiłaby wnioskodawców do uczestniczenia w codziennych spotkaniach twarzą w twarz w ich lokalnym Jobcentre przez intensywny okres dwóch tygodni, aby opracować strategię dotyczącą poszukiwania pracy.





Nowe wymagania ws. Universal Credit

Zgodnie z nowymi zasadami, każdemu, kto nie weźmie udziału w spotkaniach w Jobcetre, grozi utrata miesięcznego zasiłku w wysokości 334,91 funtów – jak podaje „The Times”. Kary te mogą zostać rozszerzone w zależności od liczby opuszczonych spotkań.

Ponadto mogą zostać nałożone na maksymalnie trzy miesiące, co oznacza, że ​​wnioskodawca może stracić łącznie 1 004,73 funtów z pomocy państwowej, jeśli zostanie uznany za winnego, co nie jest bez znaczenia w obliczu obecnego kryzysu kosztów utrzymania.

Program pilotażowy jest obecnie testowany w czterech regionach – Crawley w West Sussex, Pontefract w West Yorkshire, Partick w Glasgow i Coalville w Leicestershire – ale może zostać wdrożony w całym kraju, jeśli przyniesie rezultaty.

Zmiany w systemie zasiłków

- Dowody wskazują, że im dłużej dana osoba pozostaje bez pracy, tym trudniej jest jej do niej wrócić, i właśnie w tym 13-tygodniowym okresie prawdopodobieństwo uzyskania zatrudnienia przez wnioskodawcę zaczyna spadać – powiedział Mel Stride, minister ds. pracy i emerytur uzasadniając nowe, twarde podejście.

- To dodatkowe wsparcie Jobcentre zarówno poprawi perspektywy wnioskodawców na znalezienie pracy w czasach presji związanej z kosztami utrzymania, jak i przyspieszy wzrost gospodarczy, pomagając większej liczbie osób w podjęciu działań i wejściu na rynek pracy - dodał.

Zwolnieni z wymogu

Mel Stride dodał, że ci, którzy są samozatrudnieni, oczekują na ocenę zdolności do pracy lub są zobowiązani do podjęcia mniej niż 35 godzin tygodniowo „działalności związanej z poszukiwaniem pracy”, zostaną zwolnieni z wymogu, podobnie jak ci, którzy są już zwolnieni z poszukiwania pracy.

Rzecznik Ministerstwa Pracy i Emerytur powiedział:

- Zawsze szukamy nowych i innowacyjnych sposobów wspierania osób o różnych potrzebach w znalezieniu zatrudnienia i odniesieniu sukcesu. W pierwszej połowie 2022 roku wsparliśmy pół miliona osób ubiegających się o zasiłek w znalezieniu pracy, a nasze ostatnie zmiany w Universal Credit będą opierać się na tym, zapewniając setkom tysięcy kolejnych intensywne wsparcie w znalezieniu lepiej płatnej pracy i zwiększeniu długoterminowych perspektyw.

9 mln bezrobotnych nie szuka pracy

Obecnie w Wielkiej Brytanii jest około 1,27 miliona bezrobotnych, co stanowi 3,7 procent populacji w wieku produkcyjnym, a część z nich nie pracuje ani nie szuka pracy, zgodnie z danymi Office for National Statistics. Liczone są też osoby przechodzące na wcześniejszą emeryturę lub wykazujące rosnącą od czasu pandemii „bezczynność ekonomiczną”.

Rishi Sunak zobowiązał się do zajęcia się tą sytuacją, twierdząc, że „musimy przyjrzeć się, jak działa nasz system opieki społecznej” oraz jak „zachęca się ludzi, którzy mogą być zdolni do pracy”.

Inny plan Partii Konserwatywnej dotyczący zatrudnienia dotyczy umieszczenia przy gabinetach lekarskich ludzi zachęcających osoby starsze do pracy w ramach próby nakłonienia osób po pięćdziesiątce do powrotu do zatrudnienia.

Lekarze rodzinni kierowaliby również pacjentów, którzy chcą wrócić do pracy, po poradę i praktyczną pomoc, w tym aktualizację CV. Rząd ma nadzieję, że w ten sposób dotrze to do osób starszych, które nie korzystają z zasiłków lub niechętnie uczęszczają do urzędów pracy.

W 2016 roku w północnym Londynie uruchomiono podobny projekt umieszczania w przychodniach lekarskich ludzi zachęcających innych do pracy, ale działacze protestowali przeciwko programowi określanemu wówczas jako „pilotażowy program intensywnego i spersonalizowanego coachingu zatrudnienia”, twierdząc, że zagrażałby relacji lekarz-pacjent.

Organizatorzy protestu „Surgeries for Treatment, Job Centre for Jobs” ostrzegli, że program Working Better – wdrożony w sześciu przychodniach lekarskich w Islington – „zniszczy” zaufanie między lekarzami a pacjentami w dzielnicy północnego Londynu.

