Czynsze mieszkań na wynajem w UK na początku 2022 rosną w rekordowym tempie

Prywatne czynsze w Wielkiej Brytanii rosną w zawrotnym tempie - w Londynie dobiły do rekordowych poziomów. Idące w górę koszty wynajmu związane są z luzowaniem obostrzeń oraz powrotem zagranicznych studentów.

Nie mamy dobrych wiadomości związanych z rynkiem prywatnych nieruchomości na wynajem - podobnie, jak w zasadzie wszystko w UK, także "private rents" drożeją w szybkim tempie. Według danych Rightmove średnia kwota czynszu za wynajmowane mieszkanie poza Londynem wzrosła o 9,9 proc. w skali rok do roku. W brytyjskiej stolicy jest jeszcze gorzej. Koszty wynajmu osiągnęły tam nowy rekord i są teraz wyższe niż przed wybuchem pandemii. Idące w górę ceny napędzane są stopniowym powrotem do pracy biurowej oraz większą liczbą zagranicznych studentów szukających mieszkań do wynajęcia.

Według ostatnich danych średni miesięczny czynsz poza Londynem wynosi 1068 funtów, a w Londynie - 2142 funtów (to dane Rightmove).

Ile kosztuje wynajem mieszkania w UK na początku 2022?

W chwili obecnej w branży mamy do czynienia z sytuacją, w której popyt jest większy niż podaż. W porównaniu do zeszłego roku ilość najemców chętnych do wynajęcia nieruchomości zwiększyła się o 32%, a liczba dostępnych na rynku nieruchomości zmniejszyła się o 51%. Siłą rzeczy, ceny dostępnych domów i mieszkań "pod wynajem" idą ostro w górę...

"Nierównowaga między wysokim popytem najemców a niskimi czynszami wspiera podwyżki czynszów wywoławczych. W efekcie doprowadzono do niemal podwojenia konkurencji między najemcami o dostępne nieruchomości na wynajem w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku" - komentował rzecznik Rightmove.

Ceny - niestety! - poszybowały ostro w górę...

Dodajmy, że Rightmove wymienia kilka tzw. "rental hotspots", a więc lokalizacji, w których typowy czynsz wzrósł od 14% do 20% w ciągu roku. Obejmują one trzy nadmorskie miasta w hrabstwie Kent - ​​Ramsgate, Chatham i Folkestone - oraz lokalizacje takie jak Ascot w Berkshire i Bridgwater w Somerset. Co więcej, w tym kontekście przewiduje się dalszy wzrost cen w 2022 roku do 5 proc.

Odrębne badania wykazały, że niektórzy landlordzi podejmując decyzję o podniesieniu czynszów dla swoich lokatorów kierowali się także potrzebą pokrycie większych obciążeń podatkowych.