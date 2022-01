„W Polsce nie widzę przyszłości dla mojego syna” - Czyli dlaczego Polacy nie chcą ułożyć sobie życia nad Wisłą?

„Wydawało mi się, że w UK pracuje się dużo, a w PL będzie spokojniej. Jednak jest przeciwnie. W PL ludzie gonią za kasą jak w kołowrotku. Gdybym w UK tyle dawała z siebie, co w PL to byłabym zarobiona kasą po uszy, ale tam żyliśmy, tzn. podróżowaliśmy, częściej spotykaliśmy się ze znajomymi. W PL nikt nie ma czasu, jak za dużo "korzystasz" z życia, to reszta patrzy z byka i ma Cię za burżuja, albo, że masz kasy w **** i zaczyna się zazdrość. A to chodzi o priorytety. W PL są inne, tu ludzie żyją żeby mieć - lepsze auto, większy dom, termomixy (...) i tv na pół ściany, a w UK domy jakie są każdy widzi, ale ludzie 'żyją'”;