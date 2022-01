Kierowcom w UK grozi mandat w wysokości £1000 za otwarcie drzwi samochodu niewłaściwą ręką!

Fot. Getty

Nowy kodeks ruchu drogowego przewiduje w UK karę w wysokości aż £1000 za otwarcie drzwi samochodu niewłaściwą ręką i wyrządzenie komuś w ten sposób krzywdy! Chodzi o to, by kierowca lub pasażer upewnił się, czy na jezdni lub chodniku nie znajduje się inny użytkownik ruchu, przede wszystkim rowerzysta lub motocyklista.

Już w tym tygodniu, z dniem 29 stycznia, w brytyjskim kodeksie ruchu drogowego zajdą pewne zmiany. Jedna z nich dotyczy kar dla kierowców lub pasażerów, którzy zostaną przyłapani na otwarciu drzwi samochodu niewłaściwą ręką i wyrządzenie w ten sposób krzywdy innemu użytkownikowi ruchu drogowego! Nowe przepisy New Highway Code za takie wykroczenie przewidują mandat w wysokości aż £1000! W tzw. „metodzie holenderskiej” (dosłownie: „holenderskim sięgnięciu”) chodzi o to, żeby wysiadając z samochodu otwierać drzwi tą ręką, która znajduje się dalej od klamki. A zatem w układzie, w którym kierownica znajduje się po prawej stronie, kierowca i pasażer siedzący za nim otwierają drzwi lewą ręką, a pasażerowie po lewej stronie – ręką prawą. Dzięki takiemu rozwiązaniu każda osoba wysiadająca z auta musi choć częściowo obrócić ciało, co wymusza mimowolne spojrzenie w tył. A już lekki obrót ciała/głowy często wystarczy, by dostrzec niewidoczne wcześniej zagrożenie, czyli np. zbliżającego się motocyklistę/rowerzystę.

Dobry zwyczaj drogowy będzie w UK karany

Od 29 stycznia tego roku niezastosowanie dobrego zwyczaju w zakresie otwierania drzwi samochodu będzie surowo karane. Zgodnie z przepisami New Highway Code za przewinienie tego typu będzie groził mandat w wysokości aż £1000! „Tam, gdzie możesz to zrobić, powinieneś otwierać drzwi, używając ręki po przeciwnej stronie do drzwi, które otwierasz; na przykład użyj lewej ręki, aby otworzyć drzwi po prawej stronie. To sprawi, że odwrócisz głowę, by spojrzeć przez ramię. Jest bardziej prawdopodobne, że [w ten sposób] unikniesz wyrządzenia szkody rowerzyście lub motocykliście przejeżdżającemu obok ciebie na drodze lub ludziom na chodniku” - czytamy w nowym ustępie paragrafu 239.