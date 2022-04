Gdzie na wakacje? Oto 7 najbarwniejszych miejsc na świecie

Fot. Wikimedia Commons, Instagram

Dokąd wybrać się na tegoroczny urlop? Zobacz listę siedmiu magicznie kolorowych miejsc – w sam raz na wakacyjny odpoczynek.

Wybór celu podróży wakacyjnej bywa niełatwy – szczególnie wtedy, gdy tak wiele miejsc już odwiedziliśmy i nie chcielibyśmy znów jechać w to samo lub podobne miejsce. Są jednak miejsca mniej oczywiste, które warto odwiedzić niekoniecznie z powodu bajecznych plaż z palmami, ale ze względu na niesamowitą kolorystykę, jaką miejsca te są przesycone.

Dokąd warto pojechać na urlop?

Ranking takich właśnie destynacji przygotował portal Tanie Loty. W zestawieniu znalazły się nietuzinkowe miejsca w tak turystycznie „oklepanych” Włoszech czy Portugalii, ale pojawiła się też ciekawa propozycja z… Walii. Oto zdjęcia siedmiu niespotykanie barwnych miejsc w sam raz na niezapomniany wakacyjny odpoczynek.

Burano, Włochy

Włoska wyspa na Lagunie Weneckiej, położona około 7 km od samej Wenecji. Miejsce to słynie z kolorowych domków, których właściciele nie mogą pomalować swoich nieruchomość bez uzyskania zgody władz lokalnych. Efektem takiej polityki jest piękny barwny krajobraz.

Sintra, Portugalia

Miejsce niedaleko Lizbony, w którym zbudowano pałac Pena. Całe miasteczko mieni się niesamowitymi kolorami, a wiele zabytków, jakie można tu oglądać, zostało wpisanych wspólnie jako Krajobrazu Kulturowego Sintry na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Rzeka Cano Cristales, Kolumbia

Rzeka ta ciągnie się przez około 100 km, a jej nazwa może być tłumaczona na język polski jako Rzeka Pięciu Kolorów. Niezwykłe barwy rzeki związane są z rośliny Macarenia clavigera.

Green Sand Beach, Hawaje, USA

Choć plaża ta jest położona na Hawajach, nie jest łatwo dostępna dla turystów, ponieważ wymagać około 2,5-godzinnej pieszej wycieczki z South Point. Niewiele jest na świecie tak zielonych plaż. Swoje kolory miejsce to zawdzięcza kryształkom oliwinów – kamieni półszlachetnych z grupy krzemianów. Miejsce to jest nie tylko piękne, ale może zainteresować również amatorów geologii.

Jezioro Pięciu Kwiatów, Chiny

Jest to jedno z ponad 100 jezior w rezerwacie przyrody Jiuzhaigon, położonym na północy Syczuanu. Swoje malownicze barwy jezioro i cały rezerwat zawdzięcza licznym tu minerałom oraz roślinom.

Portmeirion, Walia

Ta niesamowita wioska ukryta jest w północno-zachodniej Walii, w hrabstwie Gwynedd. Architektura tej miejscowości utrzymana jest w nietypowym dla Wielkiej Brytanii włoskim stylu.

Wielka Rafa Koralowa, Australia

Jest to jeden z cudów świata, kolejne miejsce wpisane do światowego dziedzictwa UNESCO. Największej na świecie rafy koralowej chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Co ciekawe, to niesamowite miejsce, schowane głęboko w głębinach Morza Koralowego u wybrzeży Australii, widoczne jest z kosmosu.