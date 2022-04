Ryanair złożył na Polskę skargę do Komisji Europejskiej za dyskryminujące ograniczenie lotów od 1 maja

Szef Ryanaira ostrzega, że ponad 300 000 pasażerów może mieć odwołane loty z i do Modlina w maju.

Irlandzka linia lotnicza złożyła prostest do Komisji Europejskiej, skarżąc się na dyskryminację i niezdrową konkurencję w Polsce.

Ryanair złożył na Polskę skargę do Komisji Europejskiej. Irlandzki przewoźnik twierdzi, że nowe rozporządzenie w sprawie ograniczenia lotów w Polsce od 1 maja, dyskryminuje tanią linię lotniczą, a faworyzuje Polskie Linie Lotnicze LOT.

Skarga Ryanaira dotyczy konsekwencji, jakie niesie ze sobą ogłoszone w poniedziałek Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia ograniczeń w ruchu lotniczym w Polsce. Przypomnijmy, że rozporządzenie ma na celu uniknięcie chaosu w przypadku, gdy konflikt między kontrolerami lotów a PAŻP nie zostanie rozwiązany i kontrolerzy masowo odejdą z pracy na warszawskich lotniskach Chopin i Modlin.

Ryanair skarży się na dyskryminację w Polsce

Rozporządzenie zakłada, że od 1 maja 2022 lotnisko Chopina będzie miało priorytet w stosunku do lotniska Modlin, a dodatkowo, pierwszeństwo będą miały loty z i do określonych destynacji. Według Ryanaira w praktyce oznacza to faworyzowanie PLL LOT i pasażerów korzystających z lotniska Chopina oraz dyskryminację Ryanaira i pasażerów korzystających zwykle z lotniska w Modlinie.

W komunikacie prasowym Micheal O’Leary wyraził stanowisko irlandzkiego przewoźnika następująco:

„Polski rząd najpierw nieudolnie prowadził spór płacowy z kontrolerami ruchu lotniczego w Warszawie, a następnie wykazał się lekceważeniem pasażerów Ryanair, decydując się na ochronę tras LOT do Berlina, Wilna, Szczecina, Rzeszowa i innych pobliskich miejsc, kosztem kluczowych tras Ryanair, takich jak Sztokholm i Mediolan. Rozporządzenie premiera bezprawnie dyskryminuje Ryanair – największe linie lotnicze w Polsce – i naszych pasażerów, ograniczając nasze operacje na lotnisku Warszawa Modlin do 2 tras w przypadku redukcji przepustowości kontroli lotów w Warszawie od 1 maja, chroniąc jednocześnie 19 tras LOTu z lotniska Warszawa Chopin. Jeśli to niezgodne z prawem rozporządzenie zostanie utrzymane w mocy przez cały maj, ponad 300 000 pasażerów Ryanair będzie miało odwołane loty, podczas gdy LOT będzie nadal obsługiwał w połowie puste loty małymi samolotami na trasach krajowych. Wzywamy Komisarzy UE Panią Valean oraz Panią Vestager do interwencji już w dniu dzisiejszym, aby zapewnić przestrzeganie podstawowych zasad prawa europejskiego przez polskiego premiera i zapobiec rażącej dyskryminacji wobec Ryanair i naszych klientów.”

Szef Ryanaira ostrzega przed masowym odwoływaniem lotów z i do Modlina

W powyższym kominikacie szef Ryanaira ostrzegł jasno, że w przypadku gdy PAŻP i kontrolerzy lotów nie dojdą porozumienia - co oznacza ograniczenie lotów w Warszawie od 1 maja - odwołanych zostanie wiele lotów irlandzkiego przewoźnika z i do Modlina. O'Leary wskazał, że nawet 300 000 pasażerów może mieć anulowane loty w maju.