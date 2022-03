Coraz więcej kierowców w UK tankuje i ucieka ze stacji benzynowych! Mnożą się także akty przemocy przy dystrybutorach

Fot. Getty

Rekordowe ceny paliwa w UK powodują, że coraz więcej kierowców nie płaci rachunków za tankowanie, tylko ucieka ze stacji benzynowych. Statystyki pokazują, że liczba kierowców, którzy nie zapłacili za paliwo, wzrosła w ostatnim czasie o ponad 200 proc.!

Ceny paliwa w Wielkiej Brytanii, podobnie jak i w całej Europie, szybują. W zeszły czwartek na stacjach paliw kierowcy musieli zapłacić £1,61 p za litr benzyny (wzrost o 8 p w ciągu tygodnia) i £1,70 za litr Diesla (wzrost o 13 p w ciągu tygodnia). Ostatnie podwyżki cen paliw to efekt inwazji Rosji na Ukrainę, do której doszło 24 lutego, w wyniku której baryłka ropy Brent osiągnęła w poniedziałek 7 marca cenę £106 ($139) – najwięcej od 14 lat. I choć cena baryłki zdążyła się już znacznie obniżyć – dziś kosztuje £84 ($109), to i tak rodziny w UK muszą się w najbliższym czasie przygotować na bardzo wysokie koszty użytkowania samochodu.

Mieszkańcy UK nie płacą za paliwo

Niestety, lawinowo rosnące koszty benzyny i oleju napędowego w UK sprawiają, że coraz więcej kierowców nie płaci rachunków za tankowanie, tylko ucieka ze stacji benzynowych. Najnowsze statystyki są alarmujące, ponieważ pokazują, że liczba kierowców opuszczających stacje benzynowe bez płacenia wzrosła w pierwszym tygodniu marca o 215 proc., w porównaniu do pierwszego tygodnia grudnia 2021 r. The British Oil Security Syndicate (Boss), który zajmuje się zmniejszeniem przestępczości tego typu, poinformował na łamach „The Daily Telegraph”, że całkowity koszt kradzieży paliwa już teraz szacuje się na ponad £100 mln, w porównaniu do £88 mln w 2019 roku.

Kto powstrzyma przestępczość na stacjach benzynowych?

Policja obiecuje wprowadzić specjalne środki, które zmniejszą przestępczość na stacjach benzynowych. Mają one także objąć kierowców, którzy informują sprzedawców, że z jakiegoś powodu nie mogą zapłacić za paliwo w danym momencie, obiecując wrócić z pieniędzmi później, ale którzy potem tego nie robią. - Rekordowe ceny paliw sprawiają, że niepłacenie za paliwo jest bardziej atrakcyjne dla przestępców, a dotychczasowe doniesienia wskazują, że w ostatnich tygodniach wzrosła liczba przestępstw związanych z [kradzieżą] paliwa. Incydentów dotyczących nieopłaconego paliwa zgłaszanych przez stacje było w pierwszym tygodniu marca 2022 r. o 215 proc. więcej, niż takich samych incydentów zgłaszanych w pierwszym tygodniu grudnia 2021 r. - znaczył Claire Nichol, dyrektor Boss.