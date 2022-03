„Moje Ferrari nie jest w stanie tędy przejechać!” - słynny piosenkarz Rod Steward osobiście zabrał się za łatanie dziur na drodze

Zabawne nagranie z robót wykonywanych przez muzyka trafiło do sieci

Fot. YouTube

Znany na całym świecie piosenkarz Rod Stewart osobiście zabrał się do łatania dziur na drodze prowadzącej do jego domu w Harlow, w Essex. Piosenkarz przyznał z pewnym przymrużeniem oka, że „jego Ferrari nie jest w stanie przejechać po tej drodze”.

Rod Stewart postanowił w nieco zabawny sposób pokazać władzom lokalnym w Essex, jaki jest stan dróg w hrabstwie i wytknąć im, że nikt z tym nic nie robi. Znany muzyk, wraz ze swoją ekipą, samodzielnie przystąpił do reperowania drogi w pobliżu swojego domu w Harlow, a całość prac udokumentował w mediach społecznościowych. - Oto, jaki jest stan drogi w pobliżua mojego miejsca zamieszkania w Harlow i tak jest od wieków. Ludzie rozwalają swoje samochody. Któregoś dnia przyjechała tu karetka i pękła jej opona. Moje Ferrari w ogóle nie jest w stanie tędy przejechać! Więc ja i chłopcy pomyśleliśmy, że przyjdziemy i zrobimy to sami. Zapełnimy dziury, podczas gdy na M11 wydano [właśnie] miliony funtów – mówi na nagraniu pół żartem pół serio Rod Stewart.

Rod Stewart porzucił mikrofon na rzecz lokalnej społeczności

Jak widać na nagraniu, 77-letni Rod Stewart zamienił na chwilę swój mikrofon na łopatę i kamizelkę odblaskową i zwerbował swoich kolegów do naprawy uszkodzonej drogi na własny koszt. - Pracuję, żeby żyć. Wypełnianie dziur jest dobre dla duszy! - dowcipkował przy tym znany muzyk, ubrany na tę okazję w zwykły dres Adidasa i zielone tenisówki.

Fani w mediach społecznościowych żywo zareagowali na akcję zorganizowaną przez Roda Stewarta, okazując mu w tym zakresie mnóstwo wsparcia. Ale jeden z miłośników twórczości Stewarta ostrzegł go także, by uważał i nie zrobił sobie krzywdy, jako że ma on już bilety na jego czerwcowy koncert.

Rod Stewart pracował w przeszłości na cmentarzu

Niewiele osób wie, że Rod Stewart, zanim został dostrzeżony na światowej scenie muzycznej, pracował na cmentarzu. Ale wbrew plotkom nie kopał grobów, tylko oznaczał działki i wykonywał inne prace manualne.