Czy Smirnoff to rosyjska wódka? Oto kto jest właścicielem tej znanej marki alkoholowej

Czy Smirnoff to rosyjska wódka?

Fot. Getty

Wojna w Ukrainie doprowadziła do międzynarodowych sankcji i bojkoty wielu rosyjskich usług i produktów. Brytyjskie sieci supermarketów zadeklarowały zawieszenie sprzedaży rosyjskiego alkoholu – w tym wódki. Jedną z marek, która silnie kojarzy się z Rosją jest wódka Smirnoff. Gdzie się ją produkuje i czy rzeczywiście można ją obecnie nazwać „rosyjską wódką”?

W obliczu wojny rosyjsko-ukraińskiej i międzynarodowego bojkotu rosyjkiej gospodarki, mającego na celu zatrzymanie agresji skierowanej w stronę Ukrainy, wiele osób przestało kupować różne rosyjskie produkty, czasem nawet same sklepy zdjęły taki produkty ze swoich półek. Sporo osób zastanawia się w związku z tym, jak to jest z bardzo popularną wódką Smirnoff, która tam mocno kojarzyć się może z Rosją właśnie? Czy jest to faktycznie rosyjska wódka?

Smirnoff to wódka powstająca ze spirytusu żytniego i zdemineralizowanej wody. Jest to trunek 10-krotnie filtrowany i 3-ktornie destylowany. Zanim trafi do sprzedaży, wódka Smirnoff przechodzi aż 49 razy kontrolę jakości.

Co jednak w obecnych czasach może być ważne dla wielu jej amatorów, wódka Smirnoff nie jest ani własnością rosyjskiej firmy, ani nawet nie jest w Rosji produkowana. Choć pierwotnie marka ta powstała w Rosji, od długiego czasu właścicielem marki Smirnoff jest brytyjska firma Diageo z siedzibą w Londynie, a produkcja tej wódki odbywa się w wielu destylarniach na całym świecie, między innymi w Polsce, USA czy w Niemczech.

Warto wiedzieć, że brytyjski koncern Diageo to właściciel wielu znanych marek alkoholowych – nie tylko Smirnoffa. Diageo posiada także prawa do takich marek, jak Guinness, Bailey’s, Johnnie Walker czy Don Julio Tequila – jest to więc międzynarodowy gigant, często odpowiadający za alkohole tradycyjnie kojarzone w określonymi krajami (np. Guinness – Irlandii).