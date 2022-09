Co oznacza królewski monogram ER i jakim zostanie zastąpiony za rządów króla Karola?

Co z wymianą czerwonych skrzynek na listy, znaczków i paszportów?

Wraz ze śmiercią królowej Elżbiety i objęciem tronu przez Karola III Wielka Brytania przejdzie szereg zmian, od znaczków i skrzynek pocztowych po banknoty i paszporty.

W średniowieczu monogramy (składające się najczęściej z inicjałów) zastępowały podpisy władców, co ma zastosowanie również do dnia dzisiejszego. Królowa Elżbieta II posługiwała się monogramem ERII, który znamy dobrze chociażby z wszechobecnych w Wielkiej Brytanii czerwonych skrzynek na listy. Jednak powoli w związku z tym w kraju będą zachodzić zmiany...

Monogram ERII

Królowa Elżbieta używała monogramu „ERII” oznaczającego „Elizabeth Regina II”, czyli „Królowa Elżbieta II” („regina” - po łacinie „królowa”). Powoli będzie on zastępowany innym monogramem odnoszącym się do króla Karola III.

Król Karol ujawnił już swój indywidualny monogram podczas ceremonii proklamacji akcesji, 10 września. Pokazał on wtedy szpilkę do krawata z nowym monogramem „CRIII”, co oznacza „Charles Rex”, przy czym „rex” jest łacińskim słowem oznaczającym króla.

Wymiana skrzynek na listy i nie tylko

Obecnie w Wielkiej Brytanii około dwie trzecie skrzynek pocztowych zawiera symbol Elżbiety II, a reszta przechowuje symbole wcześniejszych monarchów, takich jak Jerzy VI (monogram "GR"), ojciec Elżbiety.

Skrzynki pocztowe nie są zatem wymieniane od razu na nowe z monogramem obecnego władcy. Tradycyjnie na skrzynkach pocztowych widnieje monogram monarchy, który panował, gdy dana skrzynka została zainstalowana. Dlatego w ciągu ostatnich 70 lat zainstalowano wszystkie skrzynki pocztowe z monogramem ERII. Jednak wszystkie nowe skrzynki pocztowe, które zostaną zainstalowane w najbliższej przyszłości, będą opatrzone już monogramem CRIII.

Podobnie nowe paszporty będą opatrzone monogramem CR, ale wszystkie istniejące z monogramem królowej Elżbiety pozostaną ważne do daty upływu ich ważności.

