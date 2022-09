Kiedy odbędzie się koronacja króla Karola III? Oto plany sekretnej operacji Golden Orb

Co jak dotąd wiadomo na temat Operation Golden Orb?

Karol III w chwili śmierci swojej matki stał się automatycznie królem Zjednoczonego Królestwa. Na ceremonię przekazania symboli władzy królewskiej będzie musiał jednak jeszcze poczekać. Kiedy odbędzie się koronacja nowego brytyjskiego monarchy? Oto tajny plan Operation Golden Orb.

W najbliższych dniach uwaga mieszkańców Wielkiej Brytanii pozostanie skupiona na zmarłej królowej Elżbiecie II. Gdy jednak 19 września odbędzie się pogrzeb monarchini, a 20 września zakończy się żałoba narodowa, Operation London Bridge również dobiegnie końca, na pierwszy plan wysunie się postać nowego brytyjskiego króla - w tym jego koronacja. Kiedy koronacja Karola się odbędzie? Czego dotyczy sekretny plan Operation Golden Orb?

Koronacja jest oficjalną ceremonią przekazania insygniów władzy królewskiej. Jako że jest to niemałe przedsięwzięcie, koronacje nie następują bezpośrednio po przejęciu tronu przez nowego monarchę, ale trzeba na nią nieco poczekać. Nie ma jednak odgórnie wyznaczonego odstępu czasowego między objęciem tronu a oficjalną koronacją.

Koronacja królowej Elżbiety II

W przypadku królowej Elżbiety II koronacja miała miejsce dopiero 16 miesięcy (prawie 1,5 roku) po jej akcesji na brytyjski tron. Była to uroczystość z wielkim rozmachem i nie najtańsza, ponieważ zapłacono za nią około 1,57 miliona funtów, co odpowiada dzisiejszym 46 milionom funtów. Jak to będzie wyglądało w przypadku koronacji Karola?

Koronacja króla Karola III. Operation Golden Orb

Choć szczegóły dotyczące koronacji Karola III nie zostały jeszcze dokładnie zaplanowane, pewne informacje już ujrzały światło dzienne. Według wstępnych ustaleń brytyjskich mediów, koronacja Karola III odbędzie się dopiero w przyszłym roku - jednak nie będzie tak oddalona w czasie od momentu przejęcia tronu, jak w przypadku matki obecnego króla UK. Nie należy się też spodziewać, że będzie to tak droga i pełna przepychu ceremonia, jaką można było oglądać, gdy na tronie zasiadała Elżbieta II.

Informacje, które wyciekły do prasy, pozwalają przypuszczać, że koronacja króla Karola III będzie ceremonią o stosunkowo małych rozmiarach. Źródła królewskie, cytowane przez portal Metro, doniosły bowiem, że uroczystość ta będzie „krótsza, wcześniejsza, mniejsza, tańsza i bardziej reprezentatywna dla różnych grup społecznych i wyznań” - symbolizując nowoczesną wysmukloną monarchię, w stylu faworyzowanym przez króla Karola III. Ponadto, duża i kosztowna uroczystość mogłaby zostać źle odebrana przez społeczeństwo - w obliczu kryzysu ekonomicznego.

Oczekuje się, że król złoży śluby w tradycyjnej formie, jednak różne inne aspekty ceremonii prawdopodobnie zostaną zmienione, aby lepiej „odzwierciedlać współczesną Wielką Brytanię”. Przypuszczalnie liczba gości zostanie ograniczona do 2000, co jest relatywnie małą ilością, jak na taką uroczystość. Ma być też obecnych mniej niż zwykle członków rodziny królewskiej.

Warto przy tym pamiętać, że królewska koronacja w Wielkiej Brytanii ma nie tylko znaczenie polityczne, ale również religijne, ponieważ nowy król staje się zarówno głową państwa, jak również Kościoła Anglikańskiego. Składa więc przysięgę nie tylko przed społeczeństwem, ale też przed Bogiem i przed Kościołem.

Koronacja Kamili, królowej małżonki

Oprócz koronacji króla Karola, koronowana zostanie też jego żona, Kamila. Kamila, podobnie jak Karol, królową stała się automatycznie jako żona następcy tronu - w momencie śmierci królowej Elżbiety II. Mimo iż Kamila jest drugą żoną Karola i brytyjskie media spekulowały na temat możliwości jej wstąpienia na tron razem z mężem, obecne ustawodawstwo nie zabrania, aby stała się królową małżonką i używała tego tytułu w pełni legalnie.

Najprawdopodobniej Kamila zostanie koronowana obok Karola w taki sam sposób, w jaki została koronowana poprzednia królowa małżonka - Elżbieta Królowa Matka, żona króla Jerzego VI, ojca Elżbiety II, dziadka Karola III. Elżbieta (matka) siedziała obok swojego męża podczas koronacji w 1937 roku.

