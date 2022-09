Zaskakująca reakcja króla Karola po tym, jak mężczyzna z tłumu zapytał go, czy pójdzie z nim na piwo [wideo]

Król Karol rozśmieszył tłum w Birmingham swoją odpowiedzią na zaproszenie na piwo ze strony jednego z mężczyzn. Do tej pory 36-latek mówi, że Karol rozbawił go do łez.

Członkowie rodziny królewskiej znani są ze swojego poczucia humoru i król Karol nie jest w tym wypadku wyjątkiem. Monarcha rozbawił witający i pozdrawiający go tłum swoją reakcją na to, gdy 36-letni Daniel Walker w sposób dość zaskakujący zaprosił go na piwo.

Dowcip króla Karola

36-letni mężczyzna, który pracuje jako starszy specjalista ds. handlu w Birmingham podzielił się zabawną anegdotą na Twitterze. W zamieszczonym przez niego nagraniu możemy zobaczyć, jak Karol macha do tłumu, a w pewnym momencie Daniel mówi do niego: „Karolu, chcesz iść na piwo?”

Karol z kolei dopytuje: „Co?”, a gdy pytanie pada ponownie, jego oczy się ożywiają i pyta: „Gdzie?” W tym momencie zarówno 36-latek jak i król wybuchają śmiechem, po czym monarcha wskazując na mężczyznę dodaje z uśmiechem: „Będziesz musiał coś polecić”.

'Charles, can we go for a beer?' pic.twitter.com/136oniu8X2 — LADbible (@ladbible) September 14, 2022

Ludzka strona Karola

Daniel powiedział, że nawet ochroniarze Karola zaczęli się śmiać i poprosili Daniela, aby poczekał, bo monarcha chciał się z nim spotkać. Następnie Karol zapytał Daniela, jaką wykonuję pracę.

- Skomentował, że jestem „prawdziwym chłopakiem z Brummie” i życzył mi wszystkiego najlepszego. To sprawiło, że polubiłem go jeszcze bardziej, ponieważ widziałem jego ludzką stronę. Ludzie nie widzą wszystkich dobrych rzeczy, które zrobił, bo zawsze szukają negatywów. Ale mam do niego dużo szacunku. Mam nadzieję, że nadal jest gotowy na ten kufel piwa, bo to byłoby niewiarygodne – powiedział 36-latek.

Nagranie zostało przez niego zrobione podczas ceremonii otwarcia Commonwealth Games 28 lipca 2022 roku.

