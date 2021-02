Co oznacza „grace period” dla Polaków w UK? Co grozi tym, którzy do 30 czerwca nie będą mieć statusu zasiedlenia?

Dowiedz się, czy imigranci z UE, którzy złożą wiosek o status zasiedlenia do 30 czerwca, ale nie otrzymają do tego terminu decyzji Home Office, będą chronieni.

Dokładnie 31 grudnia 2020 roku zakończył się okres przejściowy ustanowiony przez Wielką Brytanię i UE, w czasie którego obowiązywał jeszcze swobodny przepływ osób. Jednak 1 stycznia 2021 roku zaczął obowiązywać tzw. „grace period”, który wygaśnie 30 czerwca 2021 roku. Co zatem oznacza „grace period” dla Polaków w UK i innych imigrantów z UE?

W czasie obowiązywania „grace period”, czyli od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku każdy imigrant z UE, który jest rezydentem Wielkiej Brytanii, ale jeszcze nie ma zapewnionego settled lub pre-settled status, do 30 czerwca zachowuje swoje dotychczasowe prawa. Co jednak stanie się po tym terminie?

Co oznacza „grace period” dla Polaków w UK i innych imigrantów z UE?

„Grace period” został stworzony po to, aby chronić prawa imigrantów z UE oraz ich rodzin mieszkających na Wyspach, dopóki nie zapewnią sobie wymaganego statusu zasiedlenia do ustanowionego terminu - 30 czerwca.

Obywatele UE mieszkający w UK, którzy nie będą mieć wymaganego settled lub pre-settled status do 30 czerwca i nie złożą w tej sprawie wniosku do tego terminu, staną się nielegalnymi mieszkańcami UK. Od 1 lipca 2021 roku ich obecność na Wyspach nie będzie przez prawo tolerowana i będzie im grozić aresztowanie oraz usunięcie z kraju. Stracą tym samym prawo do legalnej pracy, studiów, wynajmu nieruchomości, opieki zdrowotnej, dostępu do świadczeń socjalnych, czy konta bankowego. Dlatego też tak ważne jest złożenie aplikacji o settled lub pre-settled status przed końcem „greace period”.

Brak decyzji ws. statusu zasiedlenia

Natomiast ci imigranci z UE, którzy złożyli swoją aplikację o status zasiedlenia, jednak do 30 czerwca 2021 roku nie otrzymają jeszcze decyzji z Home Office, zachowają do czasu jej otrzymania swoje prawa i będą legalnymi rezydentami UK. Nie jest jednak jasne, w jaki sposób osoby te będą mogły udowodnić zachowanie swoich praw do czasu otrzymania decyzji z Home Office osobom trzecim.