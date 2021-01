Prawie 5 milionów obywateli UE złożyło wniosek o "settled status". Ilu z nich to Polacy?

Co na to Home Office?

Jak czytamy w oficjalnym raporcie przygotowanym przez Home Office do tej pory aż 4,9 mln obywateli państw członkowskich UE aplikowało o "settled status", którego uzyskanie pozwala na pozostanie w Wielkiej Brytanii po Brexicie.

Raport opublikowany przez brytyjski odpowiednik ministerstwa spraw wewnętrznych obejmuje dane do końca roku 2020. W ramach programu EU Settlement Scheme, który zaczął funkcjonować w dniu 30 marca 2019 roku o prawo do pozostania w UK starało się 4,88 mln obywateli unijnych. Z tej liczby udało się już rozpatrzeć 4,49 mln wniosków. Tą pracą zajmuje się ponad 1500 pracowników zatrudnionych przez Home Office specjalnie w tym celu. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że liczba aplikacji przekroczyła liczbę obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii! Jak wynika z oficjalnych danych brytyjskiego urzędu statystycznego ONS w połowie 2020 na terenie UK mieszkało 3,48 mln emigrantów z krajów unijnych...

Jak to w ogóle możliwe?

Liczba aplikacji o status osoby osiedlonej przewyższyła oficjalną liczbę unijnych imigrantów w UK

Ponad połowa z tych wniosków została rozpatrzona pozytywnie. Jak podaje Home Office 54 proc. osób starających się uzyskać status osoby osiedlonej po Brexicie dopięła swego, a 43 proc. nadano tymczasowy status osoby osiedlonej. Zaledwie 0,8 proc. aplikacji zostało odrzuconych, a 1 proc. to wnioski wycofane i nieważne.

Jak liczba wniosków rozkłada się pod kątem regionalnym? W Anglii złożono 4,413 mln wniosków, a więc zdecydowaną większość wszystkich aplikacji. W Szkocji już tylko 243,6 tys., w Walii - 80,7 tys., zaś w Irlandii Północnej - 78,5 tys. Niestety, Home Office w ostatnim raporcie nie podało danych jak rozkładają się wnioski pod kątem narodowościowym, przez co nie wiemy ilu Polaków starało się o możliwość pozostania w UK po Brexicie. Jednak w poprzednim raporcie te dane zostały opublikowane. Pod koniec września 2020 nasi rodacy złożyli dokładnie 773 840 wniosków. Z tej liczby rozpatrzono pozytywnie 80% aplikacji (749,430). Tymczasowy "settled status" otrzymało 138 520, a "settled status" - 596 200.

Ilu Polaków aplikowało o nadanie "settled status"?

"Osiągnięcie liczby prawie 4,9 mln wniosków w ramach niezwykle udanego programu osiedleńczego dla obywateli UE to wspaniała wiadomość. Cieszymy się, że tylu obywateli UE, którzy są naszymi sąsiadami i przyjaciółmi - w tym tylu obywateli polskich - zdecydowało się uczynić Wielką Brytanię swoim domem" - podsumował Kevin Foster, brytyjski minister ds. przyszłych granic i imigracji.

Polityk nadzorujący proces aplikacji o "settled status" odniósł się również do kwestii tego, że liczba wniosków przewyższyła liczbę imigrantów. Kevin Foster zwrócił uwagę, że dane ONS są jedynie szacunkowe. Podkreślił, że wszyscy, którzy otrzymali status osoby osiedlonej, spełniali ustalone kryteria. Nie może być mowy o żadnym nadużywaniu systemu.

Minister Foster apeluje również do wszystkich o jak najsprawniejsze składanie wniosków. "Do 30 czerwca 2021 roku pozostało mniej niż sześć miesięcy i zachęcam wszystkich kwalifikujących się do złożenia wniosku już teraz, aby zabezpieczyli swoje prawa zgodnie z brytyjskim prawem. Jeśli ktoś potrzebuje, jest dostępny szeroki zakres wsparcia online i przez telefon, finansujemy także 72 organizacje w całej Wielkiej Brytanii udzielające pomocy, aby zapewnić, że każdy uzyska niezbędną pomoc przy rejestracji" - dodawał, cytowany przez PAP.

Przypominamy, od 1 stycznia 2021 w UK obowiązuje nowy system imigracyjny. W jego ramach obywatele krajów członkowskich UE są traktowani, jak mieszkańcy "państw trzecich". Oznacza to, że aby podjąć pracę muszą spełniać kryteria systemu punktowego.

