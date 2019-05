Co dalej z Brexitem? Zobacz, jakie scenariusze pozostają na stole po rezygnacji Theresy May i eurowyborach

Fot. Getty, Wikimedia Commons

Theresa May zrezygnowała ze stanowiska, a brytyjska polityka i Brexit zdają się zdominowane przez wyścig o fotel premiera UK. Dodatkowo, konserwatyści muszą zmierzyć się rosnącym w siłę zagrożeniem, jakim jest dla nich partia Nigela Farage'a. Zobacz, czego w tej sytuacji możemy się spodziewać w związku z Brexitem.

Ponieważ UK ma wyjść z UE 31 października, nowy lider nie dostanie zbyt wiele czasu, by poradzić sobie ze słabnącą pozycją Partii Konserwatywnej i brexitowym chaosem w Izbie Gmin.

Co nas czeka w najbliższym czasie, skoro Theresa May zrezygnowała ze stanowiska?

Theresa May pozostanie premierem, dopóki Partia Konserwatywna nie wybierze nowego lidera. W związku z tym, jeszcze przed ostatecznym odejściem, premier May spotka się z Donaldem Trumpem, który odwiedzi Wielką Brytanię 5 czerwca.

Ponadto, w najbliższych dniach będziemy świadkami coraz bardziej zaciętego wyścigu torysów o fotel premiera UK. Wyścig ten trwa już od kilku tygodni, jednak ze względu na to, że zbliża się ostateczny termin zgłaszania kandydatur - a za nim wybory lidera - "kampania" potencjalnych następców Theresy May będzie się nasilać. Proces wyboru nowego lidera powinien zakończyć się w połowie lipca, by nowy premier przejął władzę przed letnią przerwą w obradach parlamentu.

Jak odejście Theresy May wpłynie na Brexit?

Ponieważ terminem opuszczenia UE przez Wielką Brytanię jest 31 października, to nowy lider nie będzie miał zbyt wiele czasu na dyskusje z przywódcami 27 państw Unii.

Ponadto, Brexit prawdopodobnie zostanie w najbliższej przyszłości przysłoniony i zdominowany przez wybór nowego premiera i prześciganie się kandydatów w "hasłach wyborczych", mających zapewnić im jak największą liczbę głosów wśród członków Partii Konserwatywnej. Kandydaci będą starali się przekonać torysów, że to właśnie ich stanowisko jest na tyle silne i wyraźne, by poradzić sobie z zagrożeniem, jakim dla konserwatystów stała się partia Brexit Nigela Farage'a.

Boris Johnson czy Dominic Raab już zapowiedzieli, że zamierzają za wszelką ceną wyprowadzić UK z UE 31 października. Dodatkowo większość kandydatów nie chce całkowicie wykluczyć opcji 'no deal'.

Czy Wielka Brytania znalazła się na prostej drodze do twardego Brexitu?

Od kiedy Theresa May ogłosiła datę swojego odejścia, scenariusz twardego Brexitu wygląda bardziej realistycznie niż kiedykolwiek do tej pory. Jeśli do władzy dojdą skrajni konserwatyści, będzie można zacząć się poważnie obawiać o przyszłość stosunków międzynarodowych Wielkiej Brytanii po Brexicie. Johnson i Raab mają nadzieję przekonać 27 państw UE do luźniejszego związku, opartego na kanadyjskim porozumieniu o wolnym handlu, a także do wycofania się z backstopu. Jeśli jednak im się to nie uda, prawdopodobnie nie zawahają się wybrać opcji 'no deal'.

Z drugiej strony, w brytyjskim parlamencie twardy Brexit nigdy nie zdobył większości głosów. Mimo wszystko zwolennicy twardego Brexitu uważają, że zwycięstwo partii Farage'a zmieni sytuację. Jeśli parlament odrzuciłby jednak opcję 'no deal', nowy premier mógłby zwołać przedterminowe wybory lub referendum (w którym do wyboru mogłaby pojawić się m.in. opcja 'no deal').

Czy umowa Theresy May ostatecznie wypadła z gry?

Nie do końca, ponieważ wiele z wynegocjowanych przez premier May kwestii, dotyczących wyjścia z UE (np. prawa obywateli, czy dostęp do instytucji UE), prawdopodobnie pozostanie w mocy, niezależnie od tego, co nastąpi dalej.

Theresa May mogłaby nawet próbować dalszych głosowań nad bardziej kontrowersyjnymi elementami umowy - dopóki pozostanie na stanowisku premiera. Jednak wielu radykalnych konserwatystów jest zdeterminowanych do głosowania przeciw kontrowersyjnym elementom umowy premier, a szczególnie przeciw porozumieniu ws. bacstopu.

Czy Brexit wciąż może zostać odwołany?

Gdyby doszło do przedterminowych wyborów powszechnych, do władzy mogłaby dojść Partia Pracy - szczególnie jeśli laburzyści zdecydowaliby się na koalicję z Liberalnymi Demokratami, których popularność w ostatnim czasie znacznie wzrasta. Obie partie opowiedziały się za drugim referendum, którego skutkiem mogłoby być odwołanie Brexitu.

Również ze strony konserwatystów pojawiają się głosy nawołujące do referendum - jednym z najgłośniejszych jest głos Philipa Hammonda, kanclerza skarbu w rządzie Theresy May. Kwestia ewentualnego odwołania Brexitu wciąż nie jest zatem przesądzona.