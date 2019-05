"Odwołać Brexit" kontra "no deal": Co mówią nam wyniki eurowyborów w UK?

Fot. Facebook

Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy Brexitu wydają się przeświadczeni o swojej wygranej w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego, jednak rzeczywiste wyniki dalekie są od jednoznaczności. Co tak naprawdę mówią nam wyniki eurowyborów w UK na temat Brexitu?

Poparcie dla partii anty-brexitowych jest większe niż dla partii pro-brexitowych - mimo zwycięstwa Brexit Party

Brexit Party Nigela Farage'a bezdyskusyjnie wygrała eurowybory w UK. Jednak biorąc pod uwagę wyniki wszystkich partii i dzieląc je ze względu na stosunek do Brexitu, przeciwnicy wyjścia z UE mogą nabyć przekonania, że wygraliby drugie referendum, gdyby do niego doszło.

Według "The Guardian", istnieją co najmniej dwa sposoby poprawnego porównania wyników. Po pierwsze, można to zrobić sumując głosy oddane na partie chcące twardego Brexitu i te chcące odwołać Brexit: 5,2 mln głosów oddano na partię Brexit, podczas gdy na partie zdecydowanie anty-brexitowe ogółem 5,4 mln głosów (Lib Dem 3,4 mln oraz Zieloni 2 mln). Daje to przeciwnikom Brexitu przewagę wynoszącą mniej niż 200 000 głosów. Wszystkie liczby zostały podane w przybliżeniu.

Inną metodą jest wzięcie pod uwagę wszystkich partii zdecydowanie pro-brexitowych (partii Farage'a, Ukip i DUP) i porównanie sumy ich wyników z sumą wyników partii anty-brexitowych, (wliczając tym razem Change UK oraz nacjonalistów ze Szkocji, Walii i Irlandii). Daje to 5,9 mln głosów na jednoznacznie pro-brexitowe partie i 6,8 mln głosów na partie opowiadające się - mniej lub bardziej zdecydowanie - za pozostaniem w UE.

Nieznaczna przewaga anty-brexitowców utrzymuje się nawet gdy uwzględnimy konserwatystów i laburzystów

W powyższych dwóch sposobach porównania nie wzięto pod uwagę wyników uzyskanych przez laburzystów i konserwatystów - stosunek obu partii do Brexitu nie jest zbyt jednoznaczny, dlatego wzięcie ich pod uwagę komplikuje kwestię porównania. Według niektórych danych przywoływanych przez dziennik "The Guardian", ​​wyborcy torysów są w 80 proc. pro-brexitowi, a większość wyborców Partii Pracy (około 60 proc.) wolałaby pozostać w Unii.

Kierując się tymi danymi, szacuje się, że łącznie 2,1 mln wyborców obu partii opowiada się za Brexitem (1,2 mln po stronie konserwatystów i 938 000 po stronie laburzystów), podczas gdy 1,7 miliona wolałoby pozostać w UE (302 000 po stronie torysów i 1,4 mln po stronie laburzystów). Dodając te szacunki do wcześniejszych, uzyskujemy 8,1 mln głosów za Brexitem i 8,7 mln za pozostaniem w UE.

Podając to w szacunkach procentowych, wynik jest następujący: 47 proc. za Brexitem i trochę ponad 50 proc. za pozostaniem w UE. Szacunek ten wyklucza pomniejsze partie, stąd suma nie daje 100 proc. Oprócz powyższych istnieją także nieco inne metody szacowania wyników i nieco inne dane dotyczące stosunku do Brexitu wśród wyborców Partii Konserwatywnej i laburzystów. Interpretację przedstawioną powyżej obrazuje w przybliżeniu poniższa grafika.