„UE nie zmieni w umowie brexitowej ani jednej kropki” - Nigel Farage udziela rad torysom walczącym o schedę po Theresie May

Nigel Farage postanowił „ostrzec” polityków Partii Konserwatywnej, żeby nie liczyli na to, że Unia Europejska zmieni cokolwiek w wynegocjowanej przez Theresę May umowie wyjścia. W swoim najnowszym wywiadzie Nigel Farage uderzył przede wszystkim w Jeremy'ego Hunta, dla którego scenariusz wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy to „polityczne samobójstwo”.

Nigel Farage zakpił na antenie LBC z obecnego ministra spraw zagranicznych, który chciałby „zmienić” niektóre zapisy umowy wyjścia UK z UE. - Każda osoba tutaj w Komisji Europejskiej i wiodące grupy w Parlamencie Europejskim nie zmienią umowy [brexitowej] nawet o jedną kropkę czy przecinek – powiedział Farage. - A to nie jest porozumienie, to jest traktat... Michel Barnier chodzi z nim po pachą. Myślę więc, że argument tego typu jest absolutna bzdurą. On [Jeremy Hunt] obiecuje również stworzyć nowy zespół negocjacyjny. Zastanawiam się, skąd wziął ten pomysł – dodał lider Partii Brexit, która bezkonkurencyjnie wygrała wybory do Parlamentu Europejskiego.

Nigel Farage odniósł się do opinii Jeremy'ego Hunta wyrażonej na łamach „The Daily Telegraph”, gdzie minister stwierdził, że opuszczenie Unii Europejskiej bez umowy byłoby „politycznym samobójstwem”. Hunt przyznał ponadto, że każdy nowy premier, który parłby do No Deal, doprowadziłby do rozpisania wyborów, które zmiotłyby Partię Konserwatywną z powierzchni ziemi. „Wyniki wyborów zawierają prosty komunikat, który ignorujemy na nasze ryzyko: jeśli spróbujemy przeprowadzić wybory powszechne, zanim doprowadzimy do Brexitu, to zostaniemy unicestwieni. Zaatakowani przez Partię Brexit z prawej strony i przez Liberalnych Demokratów z lewej strony, będziemy musieli stawić czoła temu, że znikniemy na dobre” - napisał Hunt.

„Każdy kandydat na premiera, którego strategia prowadzi nieuchronnie do wyborów powszechnych, prowadzi do katastrofy. Próba dostarczenia no deal poprzez wybory powszechne nie jest rozwiązaniem. To polityczne samobójstwo, które prawdopodobnie zachwyciłoby Nigela Farage'a i prawdopodobnie umieściłoby Jeremy'ego Corbyna w [domu] nr 10 przed Bożym Narodzeniem” - dodał.

