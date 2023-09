Royal news Brytyjczycy są zadowoleni z poczynań Karola III. Król zyskał w końcu sympatię narodu?

Najnowsze badanie opinii publicznej pokazuje, że mieszkańcy Wielkiej Brytanii generalnie dobrze oceniają działania Karola III. A to wskazuje na to, że Wyspiarze być może przekonali się do króla. Bo przecież należy pamiętać o tym, że Karol, jeszcze jako książę i najstarszy syn królowej Elżbiety II, nie był do niedawna zbytnio lubiany.

Król Karol III cieszy się uznaniem wśród rodaków

Już jutro mieszkańcy Wielkiej Brytanii uczczą pierwszą rocznicę śmierci królowej Elżbiety II. Tymczasem, jak pokazuje najnowsza ankieta YouGov, król Karol III cieszy się wśród rodaków coraz większym uznaniem. Wbrew pozorom aż 59 proc. z 2020 ankietowanych osób dorosłych stwierdziło, że „król wykonuje osobiście dobrą robotę”. Co ciekawe, tylko 17 proc. osób zaznaczyło, że król nie wywiązuje się odpowiednio ze swoich obowiązków.

Jednocześnie ponad 2000 dorosłych osób zapytano też o ich stosunek do monarchii. I tutaj wyniki były już nieco inne. 53 proc. badanych stwierdzi ło, że instytucja monarchii oferuje „dobrą jakość do swojej ceny”. Natomiast przeciwnego zdania było aż 34 proc. osób. Dobrze pod tym względem oceniło brytyjską rodzinę królewską aż trzy czwarte Wyspiarzy w wieku powyżej 65. lat. Z kolei wśród osób w wieku od 18 do 24 lat zgodziło się z tym tylko 34 proc.

Czy Brytyjczykom potrzebna jest rodzina królewska?

58 proc. ankietowanych sądzi, że utrzymanie monarchii leży w dobrym interesie Wielkiej Brytanii. Jednak aż 21 proc. jest przeciwnego zdania i uważa monarchię za instytucję złą i przestarzałą. Jednocześnie 61 proc. ankietowanych uważa, że kraj powinien pozostać monarchią, a 24 proc. – że głowa państwa powinna być wybierana. Zresztą, utrzymanie i wartość monarchii zdecydowanie bardziej popierają ludzie starsi. Okazuje się, że aż 80 proc. osób powyżej 65. roku życia wyraziło akceptację dla rodziny królewskiej. Z kolei wśród osób w wieku 18–24 lat zrobiło to tylko 37 proc.

