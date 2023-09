Bez kategorii Horoskop na wrzesień 2023 dla czytelników “Polish Express”

Co nas czeka we wrześniu? Kto się zakocha, a kto rozstanie z partnerem? Może ktoś zmieni pracę albo dostanie niespodziewany zastrzyk gotówki? Zobaczmy, co mówią o tym gwiazdy. Poznajcie horoskop na wrzesień!

Baran (21.03-19.04)

Zawodowo zapowiada Ci się Baranie bardzo wyczerpujący miesiąc, więc bądź na to psychicznie i fizycznie przygotowany. Nie znaczy to wcale, że harówka Ci się nie opłaci – wręcz przeciwnie. Owoce ciężkiej pracy będziesz zbierał całą jesień. W międzyczasie mogą Cię również dotknąć konflikty w domu.

Tylko cierpliwość i Twój wewnętrzny spokój pozwolą zażegnać kryzys. Wznieś się więc na wyżyny dyplomacji, stań się dla bliskich oazą spokoju i zrozumienia, a wojna domowa zostanie zażegnana. Nie trzeba życia traktować jedynie w kategoriach zadaniowych, w tym miesiącu masz szansę zaspokoić od dawna zagłuszane pragnienia i zrealizować swoje plany.

Dla wszystkich samotnych Baranów jest bardzo dobra wiadomość: gdzieś już ktoś na Ciebie czeka i zbliża się małymi kroczkami… Będzie to osoba co najmniej lekko szalona, co dla Ciebie okaże się cechą bardzo atrakcyjną. Ciekawy, absorbujący czas i emocje, pełen wzlotów i upadków oraz zawirowań związek wisi w powietrzu. Uważaj na zdrowie, bo jesienią łatwo o przeziębienia. Warto też zadbać o aktywność fizyczną, szczególnie teraz. Hartuj ciało i ducha przed nadchodzącą jesienią.

Horoskop na wrzesień – Byk

Będziesz bardziej uczuciowy niż zwykle i bliscy mogą Cię odbierać cieplej niż zazwyczaj, co warto docenić. Los szykuje Ci kilka niespodzianek, a będą one zaskakujące. Wrzesień będzie dla Ciebie bardzo pracowity. Na początku miesiąca, może czekać Cię podjęcie ważnej decyzji, której raczej nie powinieneś podejmować pochopnie, w przeciwnym razie, cały miesiąc możesz spędzić na naprawianiu jej skutków.

Wygląda na to, że w tym miesiącu raczej niełatwo będzie Ci się zmobilizować do działania i często przegrywać będziesz walkę o samodyscyplinę. Zaczniesz też sobie coraz bardziej pobłażać. Nie jest to złe, dopóki nie zaniedbasz swoich obowiązków. Wrzesień to dobry czas na to, żeby chwilami poczuć się jak dziecko i w końcu trochę poszaleć, myśląc bardziej o sobie, niż innych, ale nie jest to najszczęśliwszy czas na zmianę pracy, albo rozpoczynanie wielkich projektów.

W związkach lekkie rozleniwienie i mijanie się w drzwiach bez przyspieszonego bicia serca. Lepiej postarać się zawczasu o podgrzanie atmosfery w związku, niż potem płakać lub próbować kleić uczucie, które gdzieś się między Wami rozmyje. Single mogą spotkać kogoś na swojej drodze, kto może zagościć na dłużej w ich sercach i w myślach.

Bliźnięta (21.05-21.06)

Wrzesień zapowiada się ciekawie zwłaszcza w sferze uczuciowej i emocjonalnej. Podbudowany ostatnimi osiągnięciami i zrozumieniem siebie – uda Ci się zbudować głębsze relacje z innymi, niż dotychczas na wielu polach. Jest to potrzebne dla Twojego poczucia bezpieczeństwa, otacza Cię wiele osób, ale niewiele z nich dopuszczasz do siebie dostatecznie blisko.

We wrześniu otworzysz się bardziej na ludzi i przyjaźń niż kiedykolwiek wcześniej. Jeśli jesteś już w związku, zadbaj o to, abyście spędzali więcej czasu razem, w gronie przyjaciół, rodziny, znajomych. Mogą też w Tobie walczyć dwie sprzeczne siły, z jednej strony skłonność do uległości, a z drugiej potrzeba kontroli. Często wewnętrzna walka nie dawała Ci wymarzonego ukojenia, ale teraz zaczniesz tę walkę lepiej rozumieć.

Nie będziesz narzekać na zdrowie, lecz w sprawach finansowych nie zawsze będzie stabilnie. Jeśli masz z kimś konflikt, zapewne rozstrzygnie się on niebawem na Twoją korzyść. Wrzesień w sprawach zawodowych będzie wymagał od Ciebie większej przebojowości i pewności siebie. Ale pomimo wielu wyzwań, opłaci Ci się być i konsekwentnym i broniącym swojego zdania. Możesz sobie pozwolić na rozpieszczanie się i swobodny relaks po powrocie do domu. Spróbuj też wdrożyć więcej aktywności sportowej do swojej codziennej rutyny.

Rak (22.06-22.07)

We wrześniu możesz czuć się rozdarty poprzez wewnętrzne konflikty i konfrontacje ze wspomnieniami. Czujesz, że urlop był za krótki i nadal nie jesteś w pełni zregenerowany po ostatnich ciężkich miesiącach. Uważaj jednak, bo Twój nienajlepszy nastrój może przenieść się również na relacje z partnerem, a kłótnie i “dramaty” nie są Ci teraz akurat potrzebne.

Skupienie na tym co było, a nie jest, rozpamiętywanie lata, dawnych sukcesów i młodzieńczych miłości może sprawić, że zaniedbasz się i stracisz wolę walki. Skup się raczej na tym, żeby myśleć bardziej konstruktywnie o zbliżających się zadaniach, sprawach do załatwienia. Nie zapominaj też o własnych potrzebach emocjonalnych – właśnie teraz warto się sobą zaopiekować, postawić na bycie dobrym dla siebie fizycznie i mentalnie.

Może początek jesieni to właśnie czas, kiedy możesz zająć się jakimś sportem na poważnie albo zmienić diametralnie swoją dietę. Jeśli się uczysz, będzie to dla Ciebie świetny czas na naukę, wyjątkowo łatwo będą przychodzić Ci szczególnie te dyscypliny, które wzbudzają w Tobie pozytywne skojarzenia. W sprawach sercowych ciekawie się będzie dziać u singli – ktoś Was namówi na randkę w ciemno i… może się ona stać początkiem czegoś wyjątkowego! Nie daj się więc długo prosić.

Lew (23.07-22.08)

We wrześniu czeka Cię powodzenie czy to w biznesie czy w pracy. Możesz awansować w bardzo szybkim tempie, jeśli jesteś zatrudniony, i to zupełnie nieoczekiwanie. Podobnie w biznesie – podpiszesz jakiś znaczący w rozwoju Twojej firmy kontrakt. Powodzenie w sprawach zawodowych nie przyjdzie wcale samo, bo będzie owocem dotychczasowych starań i konkretnych działań.

Czasem możesz się czuć zniechęcony i zmęczony pracą, ale jak już wiesz – warto się teraz postarać jeszcze mocniej. Lepiej nie podejmuj w tym miesiącu wiążących decyzji co do związków, co wcale nie oznacza, że kontaktów z płcią przeciwną będzie mniej niż dotychczas. Powinieneś po prostu bardziej uważać, bo skupienie na pracy nie pozwoli zbytnio na rozwój wydarzeń w życiu uczuciowym.

Działaj spontanicznie, ale nie przyjmuj żadnych zobowiązań. Możesz mieć momentami wrażenie, że kierujesz się jedynie swoją intuicją, aby zaspokajać własne potrzeby. Nic w tym złego, dopóki ktoś tego nie zauważy i nie wykorzysta tego do własnych celów. Postaw raczej na pogłębianie relacji z krewnymi, partnerem i znajomymi, którzy dobrze Ci życzą. Skup się na sprawach zawodowych i nie zapominaj o zdrowiu, bo przepracowanie i stres mu nie sprzyjają. Uważaj na dietę, zacznij jeść więcej warzyw i owoców.

Panna (23.08-22.09)

Wrzesień to dobry czas, żeby się zakochać i marzyć o obiekcie swoich westchnień. Jeśli jesteście już razem, to świetny czas, aby snuć wspólne plany. Nie martw się, jeśli nie będziesz trzymać tempa w swoich planach – z końcem lata zadbaj mocniej o dobre samopoczucie, a nie wypominanie sobie niespełnionych marzeń i celów. U singli może się teraz wiele zdarzyć, trzymaj rękę na pulsie i daj się zaskoczyć biegowi wydarzeń. Wykorzystaj koniec lata na porządkowanie swoich spraw zawodowych.

Jesienią, ale szczególnie w drugiej połowie września, niezmiernie ważne będzie dla Ciebie ustalenie dalekosiężnych planów, dzięki którym Twoja kariera nabierze rozpędu. Ważne więc będzie w tym okresie przede wszystkim ustalenie priorytetów i trzymanie się wyznaczonego planu. W dziedzinie zawodowej dobra passa pozwoli Ci objąć wyższe stanowisko lub znaleźć lepiej płatne zajęcie, albo ukończyć kurs, który da Ci znacznie większe możliwości.

Systematyczność oraz opanowanie pomogą Ci zrealizować z powodzeniem wszystkie projekty i przedsięwzięcia. Trzymajcie się też z daleka od ludzi, którzy udają przyjaźń i niby chcą Wam pomóc. Bądźcie na to uczuleni. Panny poszukujące swojej drugiej połówki mogą się mile zaskoczyć, bo znajdą kogoś, z kim uda się stworzyć relację pod warunkiem, że będą otwarcie mówić o swoich uczuciach.

Waga (23.09-22.10)

Zmiany idą szybkim i dziarskim krokiem! W tych zmianach zawarte są również te w sferze uczuciowej. Wagi, które utknęły w skomplikowanych relacjach, staną się silniejsze, bardziej asertywne i odnajdą w sobie siłę, by wycofać się z takich znajomości czy układów, które były dotychczas przeszkodą w odczuwaniu szczęścia i spełnienia.

Single z kolei mogą liczyć na ogromną przychylność losu w poszukiwaniach idealnego partnera. Tak – idealni partnerzy istnieją, i to nie tylko w filmach romantycznych, jak myśleliście. Dla każdego coś innego ma znaczenie. Najważniejsze, żeby się dobrze dopasować w najważniejszych kwestiach życiowych i potrzebach emocjonalnych. Dokonacie niebawem głębokiej analizy swoich dotychczasowych działań, dzięki czemu uda się Wam znaleźć przyczyny poniesionych w przeszłości porażek i niepowodzeń na polu czy to zawodowym, czy uczuciowym.

Świadomi wcześniejszych błędów i niedociągnięć, dokonacie takich działań, które odmienią Wasze życie na lepsze. Z powodzeniem uda Wam się też wyrwać z wszelkich ograniczeń i znaleźć siłę wewnętrzną, aby zakończyć wszelkie toksyczne znajomości, które do tej pory bardzo Was ograniczały, a nawet raniły. Odzyskacie nareszcie utraconą wolność i niezależność, co pozwoli Wam zamknąć za sobą przeszłość i ruszyć przed siebie. W drugiej połowie września Wasza uwaga skupi się głównie na sprawach rodzinnych.

Skorpion (23.10-21.11)

Już na początku miesiąca wiele osób urodzonych pod znakiem Skorpiona odczuje mocną potrzebę zmian i rewolucji w swoim życiu. Natłok wydarzeń, a także zmiany w układzie planet w połączeniu z łapaniem wszystkich srok za jeden ogon może Was prowadzić w tym miesiącu do licznych komplikacji. Miejcie się więc na baczności. Zadbajcie też o porcję porządnego relaksu i wytchnienia od codzienności. Doceńcie siłę natury. Mimo niesprzyjającej pogody – warto czasami odizolować się od natłoku spraw, by na spokojnie rozważyć dalsze działania i ustalić priorytety.

Horoskop na wrzesień będzie jednak dla Ciebie zdecydowanie lepszy niż sierpniowy, pod warunkiem, że nieco przystopujesz ze swoją “rewolucją”. W tym miesiącu może wyjść też na światło dzienne coś, co starałeś się ukryć przed partnerem. Dzięki zbiegowi okoliczności, Twoja tajemnica ujrzy światło dzienne. Ale dzięki temu poczujesz się lekko i dobrze, a partner/-rka zrozumie i wybaczy. Grunt to nie dać się ponieść emocjom. Serce to Twój słaby punkt, a teraz może się okazać, że łatwiej dajesz się zranić niż zazwyczaj.

To dobry czas, aby przyjrzeć się swoim emocjom, nie warto ich tłumić. Lekcja pokory może być dla Ciebie trudna. Ale wszelki trud wynagrodzi Ci jakieś bardzo miłe spotkanie z osobą, o której często ostatnio myślałeś, a Wasze drogi dawno temu się rozeszły. Świat przypomni sobie, jak należycie o Ciebie zadbać, może czekać Cię wiele pozytywnych niespodzianek. Nie przyjdą same, będą rezultatem Twoich dotychczasowych starań. W drugiej połowie miesiąca czeka Cię jakaś ważna wizyta, być może spotkanie to przyniesie doskonałe rezultaty długoterminowe.

Strzelec (22.11-21.12)

Wrzesień przyniesie Ci wiele doskonałych okazji, by zacząć porządkować własne życie i osiągnąć – w najbliższych miesiącach – upragniony sukces. Włożony teraz trud i wysiłek zaczną wreszcie przynosić oczekiwane rezultaty, co pozwoli Ci nabrać wiatru w żagle i obrać zupełnie nowy kierunek w swoim życiu. Nie bój się podejmować w tym miesiącu odważnych decyzji, ponieważ skupienie na tym, co ważne i wszelkie starania zagwarantują Ci powodzenie.

Przychylność układu gwiazd pomoże Ci również zmienić nastawienie do wielu spraw. Z nadzieją i optymizmem spojrzysz w przyszłość, co znacząco ułatwi radzenie sobie ze wszystkimi przeszkodami. Skupieni jednak zbytnio nad realizacją własnych planów i celów możecie teraz zapomnieć o potrzebach swojego partnera, a to przyczyni się do wielu konfliktów i nieporozumień. Z tego powodu w relacjach z bliską osobą istotna będzie współpraca oraz umiejętność pójścia na kompromisy.

Dobrze będzie we wrześniu w pracy. W sprawach zawodowych na pierwszy plan wysuną się Wasze pasje i zainteresowania, które mogą okazać się doskonałym pomysłem na biznes. Najważniejsze dla Ciebie w tym miesiącu będzie wsłuchanie się w swoje i partnera potrzeby emocjonalne. Słuchajcie siebie, ale i nie zapominajcie o innych wokół. U singli coraz bliżej do poznania kogoś, kto na dłużej zagości w Waszym życiu.

Horoskop na wrzesień – Koziorożec

Końcówka wakacji trochę obniżyła Twoją energię, która spadła poniżej wakacyjnego poziomu. Nie martw się jednak, bo nadrobisz to z nawiązką pod koniec września. Ktoś, o kim dawno nie myślałeś, ale łączą Cię wspaniałe wspomnienia, znowu pojawi się w Twoim życiu. To spotkanie zaowocuje zupełnie inną jakością Twojego życia, a przede wszystkim nastawienia do niego.

To spotkanie da Ci dużo dobrego i nie warto go ani odkładać, ani przekładać. Może to być ktoś, kto tylko dmuchnie w wasze żagle, a może ktoś, kto wskaże drogę do sukcesu zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Koziorożce mają dobrą intuicję, więc użyjcie jej dobrze, aby nie przegapić tej ważnej szansy, która przed Wami teraz stoi. W życiu miłosnym czeka Cię ciekawy okres.

Nie wszystko ułoży się jak dawniej, niektórzy ze zdziwieniem odkryją, że potrzebują wolności, a związek tylko im w tym przeszkadza… Jeśli jesteś singlem, nie odrzucaj tak łatwo, bo sprzed nosa zwieje Ci szansa na prawdziwą miłość, namiętność i szczerość uczuć. Dać Ci ją może osoba silna, inteligentna ale i pewna tego, czego chce i oczekuje od życia i Ciebie. Nie wolno jej zwodzić, bo Ci ucieknie. Bądźcie mocniej skupieni na poszanowaniu zdrowia, bo końcówka miesiąca może Was narazić na przeziębienia.

Wodnik (20.01-18.02)

We wrześniu zawodowo będzie się u Was bardzo dobrze działo. A zadowolenie połączone z dobrymi wynikami finansowymi i satysfakcją zawodową osiągniecie przy bardzo niewielkim nakładzie pracy. Najważniejsze teraz dla Ciebie będzie zachowanie dystansu wobec nagłych i niespodziewanych wydarzeń. Tych akurat – zwłaszcza pod koniec miesiąca – Ci nie zabraknie.

Wystrzegaj się gwałtownych emocji i stresu, bierz na bary sprawy, ale na spokojnie i z rozwagą. Wewnętrzny spokój i opanowanie pomogą Ci przetrwać każdą burzę, tak w sprawach zawodowych, jak i rodzinnych. Single nie mogą się już doczekać, żeby poznać kogoś na całe życie. Jednak w tym miesiącu możecie raczej spotkać wiele osób. Jednak takich, które chcą jedynie dobrze się bawić i mieć do kogo przytulić w coraz zimniejsze wieczory. Wielu Tinderowych “singli” jest nimi tylko na potrzeby chwili i by dobrze się bawić.

Uważajcie więc Wodniki – single na naciągaczy i naciągaczki, bo ktoś taki ma Was już na oku. Nie bierzcie wszystkiego, co mówią na poważnie. Jeśli chcą się bawić w kotka i myszkę – zawczasu ewakuujcie się z takiego układu. W związkach może być bardziej romantycznie niż zazwyczaj. A to dlatego, że już wiele par się dotarło. I wie kiedy partnera/-rki unikać i dać tak potrzebną Wodnikowi przestrzeń do relaksu, czasu na pasje i hobby. Uważajcie na układ trawienny, ten może Wam płatać figla w pierwszej połowie września. Poproście lekarza o zlecenie podstawowych badań.

Ryby (19.02-20.03)

Horoskop na wrzesień zapowiada się dość emocjonująco dla Ryb. Jeśli uda Wam się uporać z jakimś problemem, to i tak już nadejdą kolejne życiowe wyzwania, którym trzeba będzie stawić czoła. Choć nadchodzące tygodnie będą wymagać od Was ciągłej gotowości do działania, zdołacie, na szczęście, odnaleźć w sobie wystarczająco dużo sił i energii, by poradzić sobie z każdym problemem. Wiele Ryb zauważy, że w pojawiających się trudnościach będzie też okazja do wprowadzenia w życie upragnionych zmian.

Taka postawa rozbudzi drzemiący w Was potencjał i pomoże Wam skutecznie pokonać wszelkie przeszkody. Dzięki temu staniecie się pewni siebie, a w efekcie uda Wam się zrealizować wszelkie postanowienia. To dodatkowo umocni Waszą wiarę w siebie. Uważajcie też na to, aby nie być teraz rozrzutnym. Bo nadchodzą milowymi krokami jesienne zimne wieczory, a co za tym idzie – większe rachunki za gaz i prąd.

W sprawach uczuciowych przyda się większa rozwaga i ostrożność. Istniejące związki będą wystawiane na ciężkie próby, których mogą nie przetrwać. A single mogą rzucać się w wir przelotnych znajomości i romansów. To w konsekwencji przyniesie jedynie rozczarowania i żadnego efektu w postaci stałego związku. Bądźcie ostrożni przy poznawaniu nowych osób, ale też nie unikajcie ich towarzystwa.

