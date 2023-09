Kryzys w UK Te szkoły w UK zostały zamknięte z powodu betonowej „tykającej bomby zegarowej”. Zobacz pełną listę

Od kilku dni temat grożących zawaleniem budynków użyteczności publicznej nie schodzi na Wyspach z pierwszych stron gazet. Wiemy już, które szkoły zamknięto w trybie pilnym z uwagi na tykającą, betonową bombę zegarową.

Zamknięte szkoły w UK – o co tyle hałasu?

Choć wydaje się, jakby zagrożenie dla ponad setki szkół w Anglii i wielu innych budynków użyteczności publicznej pojawiło się niespodziewanie, to tak naprawdę wcale tak nie jest. Problem znany jest od dawna, a dopiero teraz władze na gwałt postanowiły coś z tym zrobić. O co w tym wszystkim chodzi? Otóż o to, że wiele szkół w Anglii, a także na przykład szpitali NHS, to konstrukcje zbudowane w latach 60.–90. XX wieku z tzw. zbrojonego autoklawizowanego betonu komórkowego (RAAC). Beton ten był w owym okresie popularnym materiałem budulcowym ze względu przede wszystkim na swoją niższą cenę. Beton komórkowy stanowił zwyczajnie lekką i tanią alternatywę dla tradycyjnego betonu.

Beton komórkowy – czy jest niebezpieczny?

Beton RAAC nie był materiałem niebezpiecznym, ale ze względu na swoją konstrukcję (jest wypełniony pęcherzykami powietrza), nie jest on materiałem wiecznym. Beton komórkowy znacznie szybciej się „zużywa” niż tradycyjny beton, o czym przekonano się kilka lat temu w Kent, gdzie zawalił się dach szkoły podstawowej. Zakładany okres trwałości betonu komórkowego wynosi około 30 lat.

Minister edukacji Gillian Keegan wytłumaczyła, że rząd przystąpił do działania z uwagi na wejście w posiadanie „nowych dowodów” dotyczących bezpieczeństwa niektórych budynków w Anglii. Jeszcze w piątek Ministerstwo Edukacji odmówiło przedstawienia listy szkół i innych budynków użyteczności publicznej, których dotyczy problem. Jednak w weekend do informacji dotyczących zamkniętych placówek dotarł dziennik „The Daily Mirror”. Powołując się na ustalenia dziennikarzy „Mirror’a”, poniżej prezentujemy listę szkół zmuszonych do zamknięcia swoich podwoi dla uczniów – całkowitego lub częściowego albo zobowiązanych do natychmiastowego podjęcia prac zabezpieczających konstrukcję.

Zamknięte szkoły w Essex

Hockley Primary School, Rochford

Mistley Norman Church of England Primary School, Manningtree

St Andrews Junior School, Hatfield Peverel

Kingsdown School, Southend-on-Sea

Stanway Fiveways Primary School, Colchester

Honywood Community School, Coggeshall

Baynards Primary School, Tiptree

Thurstable School, Tiptree

Winter Gardens Academy, Canvey Island

Woodville Primary School, South Woodham Ferrers

The Gilberd School, Colchester

The Appleton School, Benfleet

Katherines Primary Academy,

Harlow White Hall Academy, Clacton-on-Sea

Ramsey Academy, Halstead

Ravens Academy, Clacton-On-Sea

St Clere’s School, Stanford-le-Hope

East Bergholt High School, Colchester

The Billericay School, Billericay

Clacton County High School, Clacton

Jerounds Primary School in Harlow

Tendring Technology College, Frinton Campus

White Hall Academy primary, Clacton

Wyburns Primary School, Rayleigh

Przeczytaj też:

Gigantyczne rekompensaty za przerwy w dostawie prądu brak prądu

Zamknięte szkoły w Suffolk

Claydon High School, Claydon

Hadleigh High School, Hadleigh

Zamknięte szkoły w Leicestershire

Willowbrook Mead Primary Academy, Leicester

Parks Primary School, Leicester

Mayflower Primary School, Leicester

Zamknięte szkoły w Northamptonshire

Buckton Fields Primary School, Northampton

Zamknięte szkoły w Hampshire

Cranbourne College, Basingstoke

Zamknięte szkoły w Shropshire

Donnington Wood Infants School, Donnington

Zamknięte szkoły w Londynie

Corpus Christi Catholic Primary School, Brixton

St Gregory’s Catholic Science College, Brent

St Thomas More Catholic Comprehensive, Eltham

Three unidentified schools in the borough of Tower Hamlets

St Mary Magdalene and St Stephen’s CE Primary School, Westminster

Zamknięte szkoły w Lancashire

Our Lady’s Catholic High School, Preston

Zamknięte szkoły w West Yorkshire

Crossflatts Primary School, Bradford

Eldwick Primary School, Bradford

Zamknięte szkoły w South Yorkshire

Abbey Lane Primary School, Sheffield

Zamknięte szkoły w North Yorkshire

Scalby School, Scarborough

Zamknięte szkoły w County Durham

Ferryhill School, Ferryhill

St Bede’s Catholic School, Easington

Byron Sixth Form Peterlee, Easington

St Leonard’s Catholic School, Durham

St James Catholic Primary, Hebburn

St Teresa’s Catholic Primary School

Carmel College and Sixth Form, Darlington

Zamknięte szkoły w Nottinghamshire

Holy Trinity Catholic Academy, Newark

Carnarvon Primary School, Bingham

Zamknięte szkoły w West Midlands

Wood Green Academy, Wednesbury

Zamknięte szkoły w Kumbrii

Cockermouth School, Cockermouth

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Dwie trzecie Brytyjczyków popiera legalizacją wspomaganego samobójstwa

Kolejki do lekarzy – jak sytuacja wygląda w Anglii a jak w Polsce?

Bon na 175 funtów na zakupy dla tysięcy gospodarstw domowych