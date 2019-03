Atak na meczety w Birmingham - policja aresztowała podejrzanego

Prawdopodobnie niepoczytalny mężczyzna sam oddał się w ręce policji w związku z atakami na meczety w Birmingham. Tymczasem w mieście doszło do kolejnego aktu wandalizmu wymierzonego w muzułmanów.

W miniony piątek został aresztowany mężczyzna, którego podejrzewa się o związki z atakami na meczety w Birmingham. 34-latek mieszkający w Perry Barr sam oddał się w ręce policji. Obecnie przebywa on w areszcie West Midlands Police na mocy regulacji związanych z Mental Health Act. Wstępnie wygląda więc na to, że mamy do czynienia z osobą niepoczytalną, a nie prawicowym ekstremistą. Dodajmy, że wcześniej służby aresztowały 38-latka z Yardley, ale ostatecznie został on zwolniony i nie postawiono mu żadnych zarzutów.

Wandale zdemolowali pięć meczetów w Birmingham w ciągu zaledwie jednej nocy

Warto wspomnieć, że o godzinie 18:30 w sobotę doszło do kolejnego aktu wandalizmu tego typu. Tym razem na cel został wzięty meczet przy Cromer Road w Balsall Heath. Tym razem zniszczono madrasę, czyli teologiczną szkołę muzułmańską. Póki co nic nie wiadomo o tym, aby ten incydent miał jakikolwiek związek z serią ataków na meczety w minionym tygodniu. Policja na razie nie łączy go z obecnie prowadzonym dochodzeniem.

Przypomnijmy, w nocy z 20 na 21 marca w Birmingham doszło do serii ataków na meczety. Zniszczono muzułmańskie świątynie przy Birchfield Road, w Erdington, przy Slade Road, w Aston, w Perry Barr także przy Albert Road. Postępowanie w tej sprawie prowadzi lokalna policja przy wsparciu jednostki antyterrorystycznej.

Radykalny wzrost islamofobii w UK po zamachu w Nowej Zelandii

Szef Home Office potępił te wybryki - Sajid Javid nazwał je "niepokojącymi" i mówi, że jest "głęboko zaniepokojony" obecną sytuacją.

Tymczasem w Wielkiej Brytani gwałtownie wzrosła ilość "hate crimes" wymierzonych w wyznawców islamów. Wzrosły on aż o 593 procent od czasu strzelaniny w meczecie w nowozelandzkim Christchurch - wynika z raportu Tell Mama, organizacji którą zajmuje się monitorowaniem incydentów o charakterze islamofobicznym.