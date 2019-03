Wandale zdemolowali pięć meczetów w Birmingham w ciągu zaledwie jednej nocy

Minionej nocy doszły do serii ataków na muzułmańskie meczety w Birmingham. Wandale na cel wzięli w sumie pięć świątyń. Policja prowadzi dochodzenie wespół z jednostką antyterrorystyczną.

Wszystko zaczęło się od doniesień o ataku, który miał miejsce przy meczecie zlokalizowanym przy ulicy Birchfield Road. Około godziny 02:30 policja otrzymała informacje o tym, że ktoś rozbił młotem szyby w świątyni. Kolejny akt wandalizmu miał miejsce w Erdington, przy Slade Road około 45 minut później, a następne kolejno w Aston oraz Perry Barr. Ostatni z ataków miał miejsce przy Albert Road, w godzinach porannych, około 10:00.

Ataki terrorystyczne na meczety, jak te w Nowej Zelandii, mogą wydarzyć się w Wielkiej Brytanii – ostrzega brytyjskie ministerstwo obrony

Szef Home Office potępił te wybryki - Sajid Javid nazwał je "niepokojącymi" i mówi, że jest "głęboko zaniepokojony" obecną sytuacją. Z kolei radny Majid Mahmood zamieścił na Twitterze film dokumentujący sprzątanie przy jednym z meczetów. Zobaczcie:

Unfortunately the Witton Road Islamic Centre was attacked overnight by an individual who used a sledgehammer to break the windows.



I said last week that Muslims were afraid after the terrorist attacks in #ChristChurch



We need support in Brum @WMPolice. pic.twitter.com/7RjTqjRXbx