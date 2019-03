Radykalny wzrost islamofobii w UK po zamachu w Nowej Zelandii

Przestępstwa z nienawiści wymierzone w muzułmanów wzrosły aż o 593 procent od czasu strzelaniny w meczecie w nowozelandzkim Christchurch - wynika z raportu Tell Mama, organizacji którą zajmuje się monitorowaniem incydentów o charakterze islamofobicznym.

Czy Brytyjczycy nienawidzą muzułmanów? W związku z tym, co stało się na Wyspach po zamachu w Christchurch warto zadać to pytanie. Aż 89% z 95% wszystkich przestępstw z nienawiści zostało zgłoszonych w ciągu tygodnia od dnia, w którym zamordowano 50 modlących się muzułmanów, bezpośrednio nawiązuje do tragicznych wydarzeń z Christchurch.

Paradoksalnie, w obliczu wydarzenia, w którym światowa społeczność muzułmanów bardzo ucierpiała, liczba "hate crimes" wymierzonych w wyznawców Allacha wzrosła. I to bardzo - jak wyliczono w tym czasie było ich więcej, niż po zamachu podczas koncertu Ariany Grande w Manchesterze w 2017 roku, kiedy można było mówić o swoistej "zemście" Brytyjczyków na muzułmanach za ten atak. Było ich nawet więcej, niż wtedy gdy tuż po referendum brexitowym w 2016 mieliśmy do czynienia z bezprecedensowymi atakami na imigrantów, także na Polaków, które przyjmowały różne formy.

Irlandia: Znaleziono KOLEJNY list z ładunkiem wybuchowym - został wysłany przez "nową" IRA

W ciągu ostatnich siedmiu dni muzułmanie mieszkający między innymi w północnym Londynie, Southampton i Oksfordzie na własnej skórze przekonali się o brytyjskiej islamfobii. Iman Atta, dyrektor Tell Mama zwraca uwagę, że mieszkańcy Wysp postrzegają ostatnie wydarzenia w myśl zasady "jak Bóg Kubie, tak Kuba Bogu". Biali rasiści prześladują muzułmanów, muzułmanie atakują białych, biały kontratakują i w ten sposób cały ten zaklęty krąg nienawiści się zamyka. Oko za oko, ząb za ząb, nienawiść za nienawiść.

- Muzułmanie z Nowej Zelandii zostali zabici, a brytyjscy muzułmanie stali się celem ataku bigotów - komentował Atta. - To bardzo przewrotna sytuacja. W Londynie ludzie życzą innym śmierci, krzyczą do nich "zostaniesz zastrzelony", "zasługujesz na to", "muzułmanie muszą umrzeć".

Wandale zdemolowali pięć meczetów w Birmingham w ciągu zaledwie jednej nocy

Dochodzi również do rękoczynów. W Birmingham aresztowano dwóch mężczyzn oskarżonych o wybicie okien w pięciu meczetach. Incydenty odnotowano również w Szkocji i hrabstwie Surrey, gdzie nastolatek został pchnięty nożem.