Asda podwoi liczbę sklepów oferujących produkty z najtańszej serii! To reakcja supermarketu na krytykę

Co planuje sieć supermarketów? Czy to pomoże?

Fot. Getty

Supermarket Asda ogłosił, że podwoi liczbę sklepów oferujących produkty ze swojej najtańszej, niskobudżetowej serii. To reakcja sieci na krytykę, że robi zbyt mało, by ulżyć konsumentom w obliczu rosnących cen żywności.

Sieć supermarketów Asda zareagowała na krytykę ze strony aktywistki Jack Monroe, która ostrzegła, że ceny produktów podstawowej potrzeby rosną szybciej niż koszty życia. Z uwagi na rosnącą inflację i ceny energii, Asda postanowiła podwoić liczbę sklepów, które będą oferowały klientom najtańszy asortyment – zarówno jeśli chodzi o żywność, jak i na przykład podstawowe środki higieny. A wszystko to po to, by pomóc gospodarstwom domowym, które mają obecnie coraz większy problem z zakupem podstawowych towarów.

Tanie produkty we wszystkich sklepach Asda

Kierownictwo sieci supermarketów Asda poinformowało, że od 1 marca pełny asortyment najtańszych serii produktów Smart Price i Farm Stores będzie obecny we wszystkich 581 sklepach spożywczych oraz w Internecie. Obecnie na 200 linii produktowych Smart Price i Farm Stores, 150 jest dostępnych w 300 sklepach w całym kraju (są to m.in. konserwy i produkty codziennego użytku, takie jak środki czystości). Natomiast od początku marca 200 linii najtańszych linii produktowych pojawi się we wszystkich 581 sklepach.

Well, that went rather well. pic.twitter.com/kfI7fZvXSZ — Jack Monroe (@BootstrapCook) February 7, 2022

Asda wychodzi naprzeciw potrzebom klientów

- Chcemy pomóc naszym klientom zmieścić się w budżecie i uwzględniliśmy uwagi Jack Monroe dotyczące dostępności naszej gamy produktów Smart Price. Podejmujemy kroki w celu udostępnienia pełnej oferty Smart Price i Farm Stores w sklepach stacjonarnych i internetowych, aby produkty te były powszechnie dostępne – zaznaczyła Meg Farren, dyrektor ds. klientów w Asda.



Przypomnijmy, że Jack Monroe to znana brytyjska pisarka i aktywistka, walcząca na Wyspach z ubóstwem i biedą.