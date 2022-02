Ostrzeżenie dla ludzi biorących paracetamol. Lekarze powinni pomyśleć dwa razy, zanim przepiszą go pacjentom

Okazuje się, że wielu pacjentom może on zaszkodzić.

Okazuje się, że lekarze tak chętnie przepisujący paracetamol swoim pacjentom, powinni parę razy to przemyśleć, gdyż mogą im poważnie zaszkodzić. Najnowsze badania przeprowadzone przez uniwersytet w Edynburgu pokazują, że przyjmowanie paracetamolu zwiększa ryzyko zawałów serca i udarów.

Brytyjscy lekarze słyną z częstego przepisywania paracetamolu, jednak, jak się okazuje, nie jest to wcale bezpieczne. Badania przeprowadzone przez uniwersytet w Edynburgu pokazują, że osoby z wysokim ciśnieniem krwi, które przyjmują paracetamol na receptę, mogą w ten sposób zwiększać u siebie ryzyko zawału serca i udaru.

Niebezpieczny paracetamol

Naukowcy podkreślają, że lekarze powinni zastanowić się nad ryzykiem i korzyściami dla pacjentów przyjmujących paracetamol przez parę miesięcy. Twierdzą jednak, że przyjmowanie go jako środka przeciwbólowego sporadycznie na bóle głowy i gorączkę jest w miarę bezpieczne, w zależności od kondycji pacjenta.

Inni eksperci twierdzą jednak, że do potwierdzenia wyników badań uniwersytetu w Edynburgu potrzebne są badania większej liczby osób w dłuższym okresie czasu. Paracetamol jest szeroko stosowany na całym świecie jako krótkotrwały lek przeciwbólowy, ale także przepisywany w celu radzenia sobie z bólem przewlekłym, pomimo niewielkich dowodów na jego korzyść w przypadku długotrwałego stosowania.

Paracetamol zwiększa ciśnienie krwi

Pół miliona osób, czyli co dziesiąta osoba, w Szkocji otrzymało ten środek przeciwbólowy w 2018 roku. Z kolei wysokie ciśnienie krwi ma co trzecia osoba w Wielkiej Brytanii. W badaniu uniwersytetu w Edynburgu wzięło udział 110 ochotników, z których dwie trzecie przyjmowało leki na nadciśnienie. Poproszono ich też o przyjmowanie 1g paracetamolu cztery razy dziennie przez dwa tygodnie – jest to typowa dawka dla pacjentów z przewlekłym bólem – a następnie przyjmowanie tabletek lub placebo przez kolejne dwa tygodnie.

Badanie wykazało, że paracetamol zwiększa ciśnienie krwi, „jeden z najważniejszych czynników ryzyka zawału serca i udaru mózgu” – o wiele bardziej niż placebo, powiedział farmakolog kliniczny z Edynburga, prof. James Dear.

Naukowcy doradzają zatem lekarzom, aby pacjenci z przewlekłym bólem przyjmowali jak najmniejszą dawkę paracetamolu i uważnie obserwowali osoby z wysokim ciśnieniem krwi oraz zagrożone chorobami serca.

Zapalenie stawów jest jedną z najczęstszych przyczyn przewlekłego bólu w Wielkiej Brytanii. Jedna z organizacji charytatywnych, Versus Arthritis, powiedziała, że potrzebne są bezpieczniejsze leki przeciwbólowe, a także inne rodzaje pomocy, takie jak wsparcie zdrowia psychicznego i zachęcanie do aktywności fizycznej.

Dr Dipender Gill, wykładowca farmakologii klinicznej i terapii na George's, University of London powiedział, że badanie opublikowane w czasopiśmie „Circulation” wykazało „niewielki, ale znaczący wzrost ciśnienia krwi w populacji Szkotów”, ale nadal „pozostaje wiele niewiadomych”.

- Po pierwsze, nie jest jasne, czy obserwowany wzrost ciśnienia krwi utrzyma się przy długotrwałym stosowaniu paracetamolu. Po drugie, nie wiadomo na pewno, czy jakikolwiek wzrost ciśnienia krwi przypisywany stosowaniu paracetamolu prowadziłby do zwiększonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych – dodał Gill.

Z kolei przeprowadzone wcześniej duże amerykańskie badanie wykazało związek między długotrwałym stosowaniem paracetamolu, a zwiększonym ryzykiem zawału serca – ale nie mogło udowodnić, że jedno jest przyczyną drugiego.