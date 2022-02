W kwietniu kolejna podwyżka czynszu? Nowe przepisy zmuszą landlordów do modernizacji nieruchomości

Fot. Getty

Rząd nałoży na landlordów obowiązek modernizacji posiadanych nieruchomości w celu zwiększenia wydajności energetycznej budynków. Niestety, w wielu przypadkach odbije się to na wysokości czynszu.

Od kwietnia czynsze za wynajem mieszkania w UK mogą pójść w górę, ponieważ wejdą w życie nowe przepisy, zmuszające właścicieli nieruchomości mieszkalnych do modernizacji budynków pod kątem wydajności energetycznej. Ilu landlordów planuje w związku z tym podwyższyć czynsz w tym roku?

Nowe przepisy zmuszą landlordów do modernizacji nieruchomości

Zgodnie z nowymi przepisami, budynek mieszkalny będzie musiał uzyskać certyfikat wydajności energetycznej (EPC) na poziomie D lub wyższym. Jak na razie dopuszczalny jest jeszcze poziom niższy, czyli E, jednak od kwietnia ma się to zmienić.

To jednak nie wszystko, ponieważ według rządowych planów, od 2025 roku w certyfikacie EPC dla nowych budynków pod wynajem wymagana będzie jeszcze wyższa kategoria – co najmniej C. Starsze budynki będą miały czas na uzyskanie poziomu C do 2028 roku.

Dla wielu brytyjskich landlordów nowe przepisy, które wchodzą w życie w tym roku, a także perspektywa dalszych zmian w najbliższych latach, oznaczają konieczność modernizacji nieruchomości. Remonty mogą objąć takie sprawy, jak izolacja ścian, izolacja dachu, wzmocnienie oszklenia budynków, ale możliwe są też bardziej gruntowne naprawy – zależnie od stanu budynku.

Ilu landlordów planuje podwyższyć czynsz w tym roku?

Aby oszacować, jak wielu właścicieli rzeczywiście planuje remonty, a także – czy zapłacą za modernizację z własnych oszczędności, czy raczej kosztami obciążą najemców, Aldermore Bank przeprowadził sondaż wśród brytyjskich landlordów.

Jak się okazuje, jedynie 7 proc. landlordów stwierdziło, że przewiduje wydać na modernizacje mniej niż 1000 funtów. Z kolei ponad 25 proc. stwierdziło, że wyda co najmniej 10 000 funtów. Uśrednienie wyników wskazuje, że remonty związane ze zmianami przepisów będą kosztowały przeciętnego landlorda średnio 10 400 funtów na jedną nieruchomość.

Kto sfinansuje remonty? Według sondażu Aldermore, 70 proc. landlordów planuje zapłacić za modernizacje z własnych oszczędności. Inni zamierzają zawalczyć o rządowe dofinansowanie lub wziąć kredyt. Niestety, okazuje się, że prawie co czwarty landlord (23 proc.) planuje podwyższyć czynsz, aby ułatwić sobie pokrycie kosztów remontu.

Jak zauważa portal iNews, dla wielu brytyjskich najemnców może to być już kolejna podwyżka czynszu w ostatnim czasie. Według danych Office for National Statistic (ONS) w sektorze wynajmu prywatnego w UK czynsze wzrosły o 1,8 proc. w ciągu 12 miesięcy liczonych do grudnia 2021.