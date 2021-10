Amazon w UK kusi stawkami godzinowymi i zatrudnia 20 000 pracowników tymczasowych na sezon świąteczny

Brytyjski Amazon przystępuje do walki o pracowników tymczasowych. Rozpoczął już rekrutację na Wyspach na najtrudniejszy sezon przedświąteczny. Oferuje stawkę godzinową w wysokości 10 funtów, a w niektórych częściach kraju nawet w wysokości 11,10 funtów. Dostawcy mogą zarobić od 13 do 15 funtów za godzinę pracy.

Sytuacja w Wielkiej Brytanii zaczyna się coraz bardziej komplikować przez zbliżający się wielkimi krokami okres przedświąteczny wymagający dużych przygotowań ze strony wielu firm już teraz. Do walki o tymczasowych pracowników stanął już Amazon, który zwykle przed świętami działa ze zdwojoną siłą.

Amazon szuka pracowników

Amazon poinformował o tym, że chce zatrudnić 20 000 pracowników sezonowych na okres przedświąteczny w Wielkiej Brytanii. Firma zatrudnia 55 000 stałych pracowników na Wyspach, a tymczasowe miejsca pracy będą dotyczyły sieci centrów realizacji zamówień, centrów sortowania i stacji dostaw.

Amazon kusi stawkami godzinowymi

Jak podaje Amazon - wynagrodzenie w przypadku stanowisk operacyjnych zaczyna się od co najmniej 10 funtów za godzinę, a w niektórych częściach kraju wzrasta do 11,10 funtów za godzinę. Gigant oferuje także od 13 do 15 funtów za godzinę dla dostawców paczek.

Jak podaje Reuters – magazyny w Wielkiej Brytanii muszą płacić do 30 proc. więcej za rekrutację personelu, a kryzys związany z brakiem pracowników zwiększa ryzyko dostaw i grozi większymi problemami w okresie Black Friday i Świąt Bożego Narodzenia.