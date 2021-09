Amazon wprowadził premię dla punktualnych pracowników. Jest jednak haczyk

Fot. Getty

Amazon ogłosił wprowadzenie nowej premii, która ma motywować pracowników do punktualnego stawiania się w pracy oraz do unikania niepotrzebnego wolnego. Jakie są warunki i ile można dostać?

W obliczu kryzysu na rynku zatrudnienia i niedoborów pracowników w wielu sektorach brytyjskiej gospodarki, a szczególnie w zakresie transportu i dostaw, Amazon wprowadza nowy rodzaj premii – dla punktualnych pracowników, którzy nie unikają pracy.

Premia za punktualność w Amazonie

Dodatkowe pieniądze za punktualność mogą otrzymać osoby zatrudnione na stałe, pracujące w wybranych lokalizacjach na terenie Wielkiej Brytanii. Nowe zasady są wprowadzone między innymi w magazynach Amazon w Durham i Gateshead. Jest jednak haczyk.

Premia w wysokości 50 funtów jest wypłacana tygodniowo jedynie wtedy, gdy dany pracownik wykaże się nie tylko punktualnością każdego dnia w danym tygodniu, ale i 100-procentową frekwencją w pracy w tym okresie - nie licząc wolnego związanego z niepełnosprawnością lub covidem. Pod uwagę brane są obecności pracownika na wszystkich zmianach zgodnie z grafikiem.

Wyjaśniając nową premię motywacyjną, Amazon podkreślił, że chce w ten sposób zachęcić pracowników do przychodzenia do pracy o czasie oraz do unikania niekoniecznych dni czy godzin wolnych – jest to jeden ze sposobów, w jaki firma zamierza radzić sobie ze zmniejszoną liczbą pracowników, szczególnie teraz w intensywnym okresie letnim i podczas przygotowań do zimy i Bożego Narodzenia.

Rzecznik Amazona, cytowany przez BBC, powiedział: „Obecnie oferujemy stałym pracownikom premię za obecność w wielu lokalizacjach, aby wesprzeć nasze letnie zapotrzebowanie i pomóc nam przygotować się do nadchodzącego sezonu świątecznego”.