1000 funtów bonusu na start za samo podjęcie pracy. Amazon rozpaczliwie szuka nowych pracowników

Do kiedy trwa oferta i jakich stanowisk dotyczy?

Fot. Getty

Amazon mocno odczuwa skutki niedoboru pracowników. Światowy gigant nie tylko rozdaje premie za obecność w pracy i punktualność, ale także oferuje aż 1000 funtów bonusu na start dla nowo zatrudnionych.

Swoją nową kampanię rekrutacyjną Amazon rozpoczął już w ostatnim tygodniu sierpnia. Premia na start oferowana jest jednak tylko dla pracowników magazynów. Do kiedy trzeba się zatrudnić, by otrzymać bonus finansowy?

Amazon oferuje 1000 funtów premii dla nowych pracowników

W obliczu narastającego kryzysu na brytyjskim rynku pracy, związanego z zarówno z Brexitem, jak i z pandemią, niedobór pracowników odczuwany jest już w wielu firmach w UK – również tych bardzo dużych. Jako przykład tym razem można podać Amazona, który rozpaczliwie próbuje zrekrutować nowych pracowników do swoich magazynów na Wyspach, oferując premię na start w wysokości aż 1000 funtów.

Zgodnie z ogłoszeniami o pracy, zamieszczonymi na portalu Indeed, bonusy otrzymają nowi pracownicy, którzy zostaną zatrudnieni do 18 września 2021 roku. Nie tylko premia na start ma zachęcić do pracy w Amazonie. Gigant oferuje także stawkę godzinową w wysokości 11,10 GBP za godzinę, a za nadgodziny 22,20 GBP za godzinę.

Amazon podkreśla także, że ważna jest chęć natychmiastowego podjęcia pracy, a wcześniejsze doświadczenie nie jest wymagane. Oferty pracy dotyczą wielu lokalizacji w całej Wielkiej Brytanii i obejmują między innymi magazyny w Darlington, Dartford, Swansea, Redditch czy Coventry.

Nie tylko Amazon stosuje zachęty finansowe dla pracowników. Tesco ogłosiło wcześniej 1000 funtów premii dla nowo zatrudnionych kierowców, a John Lewis planuje powyższyć roczne pensje swoich kierowców.