Akceptacja oferty pracy lub podwyżki wynagrodzenia a zasiłek Universal Credit

Fot. Getty

Zasiłek Universal Credit nie jest bezwarunkowy, dlatego wszelkie zmiany dotyczące podjęcia pracy lub otrzymania podwyżki wynagrodzenia należy pilnie zgłaszać Departamentowi Pracy i Emerytur. W razie niedopełnienia takiego obowiązku, osoba otrzymująca zasiłek musi się liczyć ze sporymi problemami.

Aby otrzymać Universal Credit należy spełniać pewne kryteria. Osoby bezrobotne lub mało zarabiające są kwalifikowane do jednej z czterech grup (są to tzw. work-related activity groups) i otrzymują zasiłek tylko wtedy, gdy spełniają wymogi grupy, do której zostały przypasowane. Osoby, które znajdą się w grupie „No work-related requirements group” nie muszą robić nic – ani przygotowywać się do szukania pracy, ani jej szukać. Osoby z grupy „Work-focused interview group” muszą chodzić chodzić na regularne spotkania ze swoim coachem. Osoby z grupy „Work preparation group” muszą regularnie spotykać się ze swoim coachem i aktywnie przygotowywać się do znalezienia pracy (np. przygotowując CV, list motywacyjny), natomiast osoby z grupy „All work-related activity group” zobowiązane są do aktywnego szukania pracy lub działania na rzecz tego, by więcej zarabiać.

Nowa praca a Universal Credit

Dla wielu osób warunkiem otrzymywania pomocy w ramach Universal Credit jest aktywne poszukiwanie pracy lub działanie na rzecz zwiększenia swoich zarobków. O znalezieniu nowej pracy lub otrzymaniu podwyżki należy bezzwłocznie poinformować Departament Pracy i Emerytur (ang. Department for Work and Pensions, DWP). Z urzędnikiem DWP należy się skontaktować w celu:

podania danych nowego pracodawcy, terminu rozpoczęcia pracy lub terminu i wielkości podwyżki;

sprawdzenia, czy można się ubiegać o zwrot kosztów za opiekę nad dzieckiem (np. w razie korzystania z usług prywatnej opiekunki);

umówienia się z coachem na spotkanie, na którym omówione zostaną zobowiązania w zakresie pobierania zasiłku (ang. claimant commitment).

Wszelkie zmiany dotyczące pobierania zasiłku Universal Credit można zgłaszać albo za pomocą internetowego konta Universal Credit, albo dzwoniąc na infolinię (Universal Credit Telefon: 0800 328 5644, telefon - język walijski: 0800 328 1744, telefon tekstowy: 0800 328 1344).

Podwyżka a Universal Credit

Zgłoszenie otrzymania podwyżki wynagrodzenia jest absolutnie obowiązkowe. Po otrzymaniu podwyżki kwota Universal Credit najczęściej maleje - za każdy £1 zarobiony przez nas lub naszego partnera, DWP do obliczenia zasiłku UC przyjmuje jako dochód 63 p. W trakcie ustalania kwoty zasiłku urzędnik bierze rzecz jasna kwotę po potrąceniu podatku, składki na ubezpieczenie społeczne NIC i składki emerytalnej.

Każda osoba pobierająca zasiłek Universal Credit może odmówić przyjęcia danej oferty pracy lub podwyżki, ale wówczas musi się liczyć z sankcjami. Choć trzeba wiedzieć, że nie każda odmowa oferty pracy oznacza automatyczne cięcie wysokości zasiłku, ponieważ DWP bierze w tym wypadku pod uwagę takie czynniki jak: długość i koszt dojazdu do pracy (np. ponad 90 minut w jedną stronę), koszt opieki na dzieckiem, które trzeba by z kimś zostawić, negatywny wpływ podjętej pracy na zdrowie fizyczne lub psychiczne osoby pobierającej zasiłek, negatywny wpływ na więź z dzieckiem lub niemożność podjęcia pracy ze względu na aspekt religijny lub etyczny).