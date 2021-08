40 funtów maksymalną ceną za test PCR przed podróżą - torysi apelują do Sajida Javida

Ceny za testy PCR to zdzierstwo? Niektórzy członkowie Partii Konserwatywnej wzywają ministra zdrowia do podjęcia natychmiastowych działań w celu nałożenia ograniczeń w kwestii cen obowiązkowych testów. Będzie taniej?

Koszty obowiązkowego testu na obecność koronawirusa przed podróżą powinny być ograniczone do maksymalnej kwoty wynoszącej 40 funtów - taki pomysł został przedstawiony przez Henry`ego Smith na łamach "The Telegraph", członka Partii Konserwatywnej i przewodniczącego międzypartyjnego zespołu Future of Aviation. Jego zdaniem rząd nie tylko powinien ograniczyć koszty ponoszone przez osoby podróżujące, ale wręcz zrezygnować z obowiązku testowania się pod kątem Covid-19 dla wczasowiczów wracających z krajów o niskim ryzyku epidemiologicznym.

Cena za obowiązkowe testy PCR spadnie?

Według brytyjskiej prasy nie tylko Smith optuje za takim rozwiązaniem. Poparcie dla takiego pomysłu ma być silne w szeregach Partii Konserwatywnej. Zdaniem torysów należy wreszcie położyć kres "zdzierstwu", jakie ma miejsce w przypadku testów PCR. Ich ceny wynoszą średnio 75 funtów na osobę. To sprawia, że ryzykuje się przekształcenie zagranicznych wakacji w "rezerwat tylko dla zamożnych", jak to malowniczo ujął torys.

"Uzasadnienie reżimu testowania wydaje się coraz bardziej wątpliwe. Dlaczego zamiast tego nie wybrać losowej grupy przybyszów, zamiast wymagać od wszystkich płacenia za testy często prowadzone przez tandetne firmy, które nie dostarczają testów na czas?" - pisał Smith.

Członek Partii Konserwatywnej apleuje o ustalenie maksymalnej ceny

Apel Smitha pojawił się w momencie, w którym brytyjski rząd zapowiedział zmiany dotyczące osób w pełni zaszczepionych. Minister zdrowia Sajid Javid ogłosi dziś, że od najbliższego poniedziałku zniesiony zostanie obowiązek poddania się samo-izolacji dla wszystkich, w pełni zaszczepionych osób dorosłych, które weszły w bliski kontakt z osobą chorą na Covid-19 (i otrzymały stosowne powiadomienie z aplikacji NHS Test and Trace). Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Od poniedziałku wszyscy w pełni zaszczepieni dorośli zostaną zwolnieni z obowiązku samo-izolacji. Ale jest jeden warunek"