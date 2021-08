Dyrektor Oxford Vaccine Group: Osiągnięcie odporności stadnej „nie jest możliwe” w przypadku wariantu Delta

Fot. Getty

Dosyć zaskakującą opinią podzielił się w mediach brytyjskich profesor Sir Andrew Pollard – dyrektor Oxford Vaccine Group. Profesor stwierdził, że osiągnięcie w Wielkiej Brytanii odporności stadnej nie jest możliwe w przypadku wariantu Delta, a cały program szczepień nie powinien się koncentrować wokół tej kwestii.

Przemawiając do deputowanych do parlamentu brytyjskiego oraz lordów zrzeszonych w ponadpartyjnej grupie All-Party Group on Coronavirus, profesor Sir Andrew Pollard – zaznaczył, że osiągnięcie odporności stadnej przy dominującym obecnie w UK wariancie koronawirusa Delta, jest niemożliwe. Dyrektor Oxford Vaccine Group zaznaczył, że wysoce zaraźliwą mutacją indyjską wciąż zarazi się na Wyspach wiele osób zaszczepionych, w związku z czym nie można prowadzić programu szczepień, koncentrując się przede wszystkim na idei osiągnięcia populacyjnej odporności na wirusa. - Myślę, że z tym obecnym wariantem mamy taką sytuację, że [osiągnięcie] odporności stadnej nie jest możliwe, ponieważ nadal zarażają się osoby zaszczepione – zaznaczył Sir Andrew.

Szczepienia są bardzo istotne, ale mogą nie wpłynąć na wykształcenie się odporności stadnej?

Według profesora wysiłek rządu w zakresie prowadzenia programu szczepień nie może się koncentrować na osiąganiu odporności stadnej, ponieważ taka, wraz z pojawianiem się nowych mutacji wirusa, może nie wystąpić. Szczepienia są jednak niezwykle ważne, by złagodzić u ludzi ryzyko wystąpienia poważnych objawów Covid-19 lub nawet śmierci. - Kwestia tak naprawdę nie polega na tym, czy dochodzi do transmisji [wirusa] w społeczeństwie – pojawiające się zachorowania i życie z Covid to coś, co jest naszą przyszłością (…). Musimy też zrozumieć pod względem naukowym, jak działają szczepionki i że zapewniają one bardzo wysoki poziom ochrony przed ciężkim przebiegiem choroby. A nawet, gdy poziom odporności zaczyna spadać, co możemy zmierzyć we krwi, to nasz układ odpornościowy wciąż pamięta, że zostaliśmy zaszczepieni i będziemy pamiętać nawet za kilkadziesiąt lat, że przyjęliśmy dwie dawki szczepionki – dodał profesor.