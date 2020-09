Rochester: 100 uczniów zostało wysłanych na kwarantanne z powody JEDNEGO potwierdzonego zakażenia

Po tym, jak u jednego ucznia szkoły w hrabstwie Staffordshire wykryto obecność koronawirusa, aż 100 innych uczniów zostało poproszonych o udanie się na kwarantannę.

Szkoła JCB Academy w Rochester (miasto w hrabstwie Kent, w regionie South East) była jedną z pierwszych szkół w Anglii, która została ponownie otwarta w sierpniu po pandemii Covid-19. W minionym tygodniu u jednego z jej uczniów wykryto koronawirusa. Z powodu tego jednego przypadku aż 100 innych uczniów zostało odesłanych na trwającą 14 dni kwarantannę. W piątek została ponownie zamknięta, ale uczniowie będą mogli wrócić do nauki już w poniedziałek.

100 uczniów zostało wysłanych na kwarantannę z powodu jednego potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem

Jak utrzymują władze JCB Academy zamknięcie szkoły na kilka dni ma charakter "środka zapobiegawczego". Dyrektor Jenny McGuirk w sprawie pojedynczego potwierdzonego przypadku zasięgnęła rady Public Health England i Staffordshire Covid-19 Response Team, aby zmniejszyć ryzyko związane z dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

"Dzięki "track and trace" nasi pracownicy skontaktowali się z rodzinami uczniów, co do których uważa się, że mieli kontakt z osobą, która uzyskała wynik pozytywny. W rezultacie około 100 uczniów zostało poproszonych o izolację przez następne 14 dni. Podjęliśmy szybkie i zdecydowane działania w celu zniwelowania wszelkich zagrożeń, a środki, jakie podjęliśmy wykraczają poza porady udzielone nam przez Public Health England" - czytamy w cytowanym przez "The Evening Standard" oświadczeniu władz szkoły w Rochester.

Władze szkoły w Rochester nie chciały ryzykować

Dyrektor McGuirk jednocześnie zapewnia, że uczniowie "odesłani" na kwarantannę będą mieli dostęp do nauki online.

Warto również dodać, że JCB Academy przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego wprowadzono szereg środków bezpieczeństwa i restrykcji, które miały chronić zdrowie uczniów. Zapewniono dostęp do środków do dezynfekcji rąk, zapewniono odpowiedni dystans podczas przerwy na lunch oraz wprowadzono obowiązek noszenia maseczek w trakcie przemieszczania się pomiędzy salami.