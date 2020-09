Jakie są średnie zarobki w UK? Oto zestawienie dla 70 zawodów

Jakie jest średnie wynagrodzenie w poszczególnych zawodach i na konkretnych stanowiskach w UK? Ile przeciętnie zarabia weterynarz, a ile architekt? Jeśli chcesz wiedzieć, to ten teskt jest własnie dla Ciebie!

Dane dotyczące średniego wynagrodzenia w Wielkiej Brytanii zostały ujawnione przez Office for National Statistics. Mamy więc do czynienia z bardzo konkretnymi i sprawdzonymi danymi. Badania ONS wykazały że średnia pensja w Wielkiej Brytanii w przypadku 400 rożnych zawodów i stanowisk sięga 29 009 funtów rocznie (suma ta uwzględnia zarówno pracowników zatrudnionych w pełnym, jak i niepełnym wymiarze godzin). Pracownicy "full time" średnio zarabiają 35 423 funtów, natomiast ci, którzy pracują w niepełnym wymiarze godzin - 12 083 funtów w skali roku.

Niezależnie od tego, czy zastanawiasz się, jaką karierę wybrać czy też rozważasz zmianę pracy, zawsze warto wiedzieć, jaki może być Twój potencjał zarobkowy i czy zarabiasz mniej czy więcej od średniej na twoim stanowisku. Mamy nadzieję, że to zestawienie okaże się dla ciebie i ciekawe, i pomocne.

Wynagrodzenia w poszczególnych zawodach i branżach prezentujemy za oficjalnymi danymi ONS dotyczącymi roku 2018:

Branża medyczna:

Doktor - £41 494

Farmaceuta - £41 002

Paramedyk - £37 880

Health professionals (National Executive Committee) - £35 307

Radiolog - £34 592

Pielęgniarka - £32 451

Położna - £35 348

Ratownik medyczny - £23 300

Pielęgniarki dentystyczne - £18 755 £

Technicy medyczni i dentystyczni - £26 180 £

Edukacja:

Nauczyciele szkolnictwa wyższego - £49 602

Nauczyciel - £39 388

Asystent wsparcia edukacji - £16 700

Prawo:

Prawnicy (National Executive Committee) - £69 992

Prawnik - £63 771

Solicitors - £53,100

Legal associates - £29,308

Legal secretaries - £21,206

Inżynierowie elektrycy - £48 892

Elektrycy i monterzy elektrycy - £32 315

Marketing:

Dyrektorzy ds. marketingu - £93 967

Specjaliści ds. public relations - £37 799

Zawody związane z marketingiem - £34 180

Twórcy treści - £33 887

Specjaliści od projektowania i rozwoju stron internetowych - £32 878

Graficy - £27 515

Administratorzy marketingu - £22 149

Młodsze stanowiska marketingowe - £17 272

Human Resources/Zasoby Ludzkie:

Menedżerowie HR - £48 836

Specjalista ds. HR - £29 955

Zawody administracyjne związane z HR - £20 571

IT

Dyrektorzy ds. technologii informatycznych i telekomunikacji - £72 109

Analitycy biznesowi IT, architekci i projektanci systemów - £48 703

Kierownicy projektów i programów IT - £48 262

Specjaliści IT - £46 465

Technicy wsparcia IT - £30 250

Technicy operacyjni IT - £30 029

Inne zawody

Architekci - £39 101

Personel baru - £15 072

Szefowie kuchni - £21 403

Inżynierowie lądowi - £41 014

Doradcy - £23 754

Oficerowie finansowi - £25 311

Instruktorzy fitness - £19 115

Ogrodnicy i architekci krajobrazu - £20 688

Graficy - £26 490

Fryzjerzy - £15 610

Analitycy biznesowi IT - £48 703

Dziennikarze - £37 377

Bibliotekarze - £29 093

Kierownicy biur - £31 427

Malarze i dekoratorzy - £24 214

Funkcjonariusze policji ds. wsparcia społeczności - £27 127

Agenci nieruchomości i agenci nieruchomości - £35 433

Kuratorzy sądowi - £32 688

Fizjoterapeuci - £31 875

Psychologowie - £41 784

Recepcjonistki - £17 471

Administratorzy sprzedaży - £21 370

Starsi pracownicy opieki - £19 983

Wypełniacze półek - £16 320

Eksperci podatkowi - £44 818

Biura podróży - £20 108

Weterynarze - £39 190

Kelnerzy - £15 454