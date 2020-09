Stonehenge to „stos kamieni”, a Big Ben to „po prostu duży zegar”. Zobacz zaskakujące opinie dotyczące atrakcji turystycznych UK

Fot. Getty

Wielka Brytania szczyci się bogatym dziedzictwem kulturowym, historycznym i przyrodniczym, które każdego roku przyjeżdżają zobaczyć miliony turystów z całego świata. Ale, jak się okazuje, są też i tacy ludzie, na których atrakcje turystyczne UK nie robią zupełnie wrażenia.

Na portalu TripAdvisor można znaleźć zaskakujące komentarze dotyczące symboli brytyjskiej historii, kultury i przyrody. Oto kilka z nich:

Stonehenge

„To tylko kilka dużych kamieni

Byłem zniesmaczony, gdy zobaczyłem, że było tam tylko kilka dużych kamieni i nic do robienia. Powinno się to zburzyć i zbudować w tym miejscu pasaż handlowy albo wesołe miasteczko. Nie marnujcie swojego czasu, co za beznadziejne miejsce”;

Big Ben

„To jest po prostu duży zegar?

Nie rozumiem tego całego szumu wokół tego zegara. To jest dosłownie tylko zegar. Tak czy tak za trzydzieści lat i tak zastąpi go zegar cyfrowy”;

„Pozuje na Disneyland

Poza tym, że w Disneylandzie jeden bilet pokrywa wszystko. A tu trzeba zapłacić za parking, wejście do środka i za dodatkowe atrakcje. Jeśli lubicie oglądać aktorów w tanich kostiumach i macie większą smykałkę do teatru, niż do historii, to to miejsce może wam się spodobać”;

Giant's Causeway

„Dużo kamieni

Okropne miejsce. Długi dystans do przejścia, żeby zobaczyć durne, stare kamienie. Opłata za wejście ociera się o wyłudzenie. NIE POWINIENEŚ PŁACIĆ, ŻEBY ZOBACZYĆ KAMIENIE”;

The Angel of the North

„Nudne

To bryła metalu postawiona na ziemi obok autostrady”.

Zamek Windsor

„Nuuuuda

Po prostu mnóstwo pomieszczeń z mnóstwem obrazów w środku. Każde pomieszczenie było w zasadzie takie samo”.

Ben Nevis – najwyższy szczyt Wysp Brytyjskich (1345 m n.p.m.)

„Bardzo stromo i zbyt wysoko

To była prawie całodniowa wspinaczka, tak że moja dziewczyna w pewnym momencie się rozpłakała. Gdy weszliśmy na szczyt, niczego tam nie było (na górze Snowdon jest pub, restauracja i toalety). Szczęśliwie mieliśmy ze sobą kanapki i napoje (…) Wejście jest w zasadzie zbyt długie, a ostatni fragment jest dosyć stromy i trudny. Szczyt tonął w chmurach i nie było z niego nic widać. Długa droga powrotna była nudna i, ponownie, zajmuje zbyt wiele czasu”.