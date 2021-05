10 najbogatszych mieszkańców Wielkiej Brytanii - w czasie pandemii miliarderzy stali się jeszcze bogatsi! [RANKING]

Kto jest najbogatszym człowiekiem żyjącym w Wielkiej Brytanii? "The Sunday Times" regularnie publikuje listę tych, którzy dysponują największymi, często po prostu niewyobrażalnymi dla zwykłego człowieka, majątkami. Jak wygląda lista za rok 2021? Kto się na niej znalazł?

Liczba miliarderów w Wielkiej Brytanii osiągnęła rekordowy poziom w czasie pandemii koronawirusa. Pomimo roku zawirowań gospodarczych 24 osoby zostały miliarderami. Tym samym łączna liczba osób w UK, które mogą się poszczycić tym mianem wzrosła do 171 osób, jak wynika z corocznego rankingu opracowanego przez "The Sunday Times". Tak dużej liczby miliarderów nie odnotowano od 33 lat! Łączne bogactwo miliarderów w Wielkiej Brytanii wzrosło o ponad jedną piątą.

Oto pełne zestawienie najbogatszych osób w UK:

Legenda: miejsce na liście, miejsce w roku 2020, szacowany majątek, wzrost majątku od ostatniego notowania

10. (8) Guy, George i Galen Jr Westonowie z rodziną (11 miliardów - wzrost o 470 milionów)

Kolejny krezus bankier na liście. Weston rozpoczął swoją karierę jako bankier inwestycyjny w Morgan, Grenfell & Co. od 1984 do 1987 roku. Był dyrektorem zarządzającym Jacksons of Piccadilly od 1990 do 1993 i Ryvita od 1993 do 2000. Był prezesem Heal's od 2001 do 2012 roku. Był dyrektorem niewykonawczym Carpetright od 2005 do 2011 roku. Weston jest prezesem Wittington Investments od 2012 roku. Może i jest to nudna wyliczanka kolejnych stanowisk, ale liczba zer na koncie potwierdza, że mamy do czynienia z bogaczem.

9. (9) Charlene de Carvalho-Heineken i Michel de Carvalho (12.013 miliarda - wzrost o 1.713 miliarda)

Na miejscu dziewiątym mamy małżeństwo. Charlene de Carvalho-Heineken to holendersko-brytyjska miliarderka, właścicielka 25-procentowego pakietu kontrolnego w drugim co do wielkości browarze na świecie, Heineken NV. Jest najbogatszą osobą w Holandii. Z kolei Michel Ray de Carvalho jest brytyjskim finansistą, to typowy bankier krezus, były dyrektor banku Citigroup z niezwykłą biografią. Były olimpijczyk i była gwiazda kina (jako dziecko grał w słynnym "Lawrence z Arabii"). Razem mieszkają w Londynie i mają piątkę dzieci.

8. (12) Roman Abramovich (12.10 miliarda - wzrost o 1.945 miliarda)

Słynny miliarder z Rosji przebojem wdziera się do czołowej dziesiątki - jeszcze w 2020 roku był notowany na 12. miejscu, teraz jest ósmy. Swego czasu uchodził za najzamożniejszego człowieka urodzonego w Europie Wschodniej. Do wielkiej fortuny doszedł w pierwszej połowie lat 90., dzięki interesom prowadzonym wspólnie z Borysem Bierezowskim. Przez wiele lat był właścicielem firmy naftowej Sibnieft, jednak w 2005 r. odsprzedał ją Gazpromowi.

Świat usłyszał o nim, gdzie zaczął "bawić się" w sponsorowanie futbolu. W 2003 roku kupił angielski klub piłkarski Chelsea F.C. i od tego czasu mieszka w Londynie. W ciągu dwóch lat zainwestował w stołeczny klub ponad miliard funtów i uczynił Chelsea jednym z najlepszych zespołów w Europie. Można powiedzieć, że moda wśród miliarderów na inwestowanie w branżę piłkarską zaczęła się właśnie od niego.

7. (6) Kirsten i Jorn Rausing (13 miliardów - wzrost o 900 milionów)

Najwyżej sklasyfikowana kobieta na liście przygotowanej przez "The Sunday Times". Szwedka Kirsten Rausing, która ma jedną trzecią udziałów w należącej do rodziny firmie produkującej opakowania Tetra Pak, a pozostałe należą do jej braci - Jorna i Finna. Rodzina Rausing produkcją opakowań na napoje trudni się od 1929 roku, a w 1943 w szwedzkim Lun założono słynną firmę. Co ciekawe, Kirsten nigdy nie wyszła za mąż, ani nie ma żadnych dzieci.

6. (7) Alisher Usmanov (13.406 miliarda - wzrost o 1.726 miliarda)

Nie jest to żaden krezus bankier, tylko rosyjski oligarcha urodzony w Uzbekistanie. Usmanov zbudował swój majątek dzięki działalności metalowej i wydobywczej oraz inwestycjom. Usmanov prowadzi interesy w różnych branżach. Przede wszystkim jest większościowym udziałowcem Metalloinvest, rosyjskiego konglomeratu przemysłowego. W skład tego holdingu wchodzą firmy związane z wydobywaniem metali szlachetnych, produkcją stali, jej dystrybucją i wiele innych.

Usmanow jest też prezesem Gazprominvestingholdings, spółki, która przeprowadza trudne inwestycje i transakcje dla Gazpromu. Jest także właścicielem wydawnictwa Kommersant, współwłaścicielem drugiego co do wielkości rosyjskiego operatora telefonii komórkowej, MegaFon, oraz współwłaścicielem grupy Mail.Ru, największej firmy internetowej w rosyjskojęzycznym świecie, która posiada udziały w popularnych portalach internetowych, takich, jak Odnoklassniki czy VKontakte.

5. (19) Lakshmi Mittal z rodziną (14.68 miliarda - wzrost o 7.899 miliarda)

To chyba najbardziej spektakularny awans do dziesiątki. Lakshmi Mittal jest prezesem ArcelorMittal (największego na świecie producenta stali). Prawdziwy sukces w biznesie odniósł dlatego, że jako pierwszy zauważył konieczność konsolidacji branży stalowej. Imperium zbudował, przejmując i wyprowadzając na prostą huty w złej kondycji finansowej. Posiada prywatny odrzutowiec, ogromny jacht "Amevi", a jego londyński dom (kupiony od Berniego Ecclestone'a, szefa Formuły 1) kosztował 128 mln dolarów. Kilkadziesiąt milionów dolarów wydał na kilkudniowe wesele córki w pałacu w Wersalu. Znany jest także z polityki drastycznego obniżania kosztów w swoich zakładach.

4. (1) Sir James Dyson z rodziną (16.3 miliarda - wzrost o 100 milionów)

Na czwartym miejscu zestawienia zameldował się urodzony 2 maja 1947 w Cromer brytyjski projektant urządzeń przemysłowych oraz założyciel Dyson Ltd. W zeszły roku był on notowany na miejscu pierwszym, ale jego wzrost majątku w czasie pandemii zanotował bardzo mizerny (oczywiście, w porównaniu do innych miliarderów). James Dyson rozsławił swoje nazwisko nie tylko w UK, ale na całym świecie jako wynalazca bezworkowego odkurzacza działającego na zasadzie wykorzystania separacji cyklonicznej.

Warto w tym miejscu dodać, że Dyson był zwolennikiem Brexitu i projektu opuszczenia struktur unijnych przez Wielką Brytanię. Jednak po tym, jak podliczono głosy w referendum zdecydował o przeniesieniu głównego biura swojej firmy z Wielkiej Brytanii do Singapuru. No cóż... To się NIE nazywa patriotyzm. Dyson Ltd produkuje nie tylko odkurzacze, ale również bezprzewodowe suszarki do rąk, suszarki do włosów, wentylatory, odświeżacze powietrza.

3. (2) Sri i Gopi Hinduja z rodziną (17 miliardów - wzrost o miliard)

Hinduja Group jest potężnym konglomeratem, który na rynku funkcjonuje już od... 107 lat! Ma hinduskie korzenie, ale siedzibę w Londynie i w zasadzie trudno znaleźć branżę, w której nie działa i nie zarabia. Motoryzacja, przemysł naftowy, chemia specjalistyczna, bankowość (krezus bankier kolejny!), finanse, IT i ITeS, cyberbezpieczeństwo, ochrona zdrowia, media, rozrywka, energetyka, nieruchomości... Można tak wymieniać i wymieniać! Na czele rodzinnego biznesu stoi urodzony w 1935 roku senior rodu, Srichand Parmanand Hinduja, a jego pięć lat młodszy Gopichand Parmanand Hinduja jest drugą najważniejszą osobą w firmie.

2. (2) David i Simon Reuben (21.465 miliardy - wzrost o 5.465 miliarda)

Urodzeni w hinduskim Bombaju i wychowani w Wielkiej Brytanii bracia Reuben w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku przybyli do Londynu. Dorobili się majątku na handlu na linii UK-Indie - David handlował metalami (a konkretniej - po prostu... złomem!), a Simon importował dywany i kupował nieruchomości. Do gigantycznych bogactwo doszli jednak w branży nieruchomości oraz nowoczesnych technologii.

1. (4) Sir Leonard Blavatnik (23 miliardy - wzrost o 7.219 miliarda)

Podczas walki z koronawirusem jeden z najbogatszych mieszkańców Wielkiej Brytanii stał się jeszcze bogatszy. Majątek Sir Lena Blavatnika wzrósł z 15.781 miliarda do 23 miliardów funtów, co sprawiło, że (ponownie!) może poszczycić się tytułem najbardziej majętnej osoby w UK

Biznesmen w 1986 roku założył Access Industries, prywatną grupę przemysłową z siedzibą w USA i zaczął budować majątek kupując złoża naftowe oraz fabryki niedługo po rozpadzie ZSRR. Wkrótce zrobił fortunę na biznesie poprzez zdywersyfikowane inwestycje w niezliczone firmy z sektora wydobywczego, energetycznego i metalurgicznego. Blavatnik został obywatelem USA w 1984 roku, a brytyjskim w 2010 roku. Więcej na temat jego biznesów i jego osoby pisaliśmy w artykule: Najbogatszy człowiek w UK w 2021 w czasie pandemii zarobił 7.219 miliarda funtów!