Najbogatszy człowiek w UK w 2021 w czasie pandemii POTROIŁ swój majątek

Dla większości mieszkańców Wysp czas pandemii był okresem trudnym, także pod względem finansowym. Jednak ci, którzy mają najwięcej, w czasach kryzysu zyskali jeszcze więcej! I mówimy ti nie o milionach, ale o MILIARDACH...

Podczas walki z koronawirusem jeden z najbogatszych mieszkańców Wielkiej Brytanii stał się jeszcze bogatszy. Majątek Sir Lena Blavatnika wzrósł z 7,2 miliarda do 23 miliardów funtów, co sprawiło, że (ponownie!) może poszczycić się tytułem najbardziej majętnej osoby w UK, według listy publikowanej regularnie przez "Sunday Times". Rzecz jasna nie tylko on zarobił (i to solidnie!) podczas pandemii, inni bajecznie bogaci ludzie w UK także powiększyli swój stan posiadania, ale akurat Blavatnik wyjątkowo obłowił się w tym czasie.

Miał 7,2 miliarda i w czasie pandemii POTROIŁ swój majątek

Co przyniosło mu tak spektakularne zarobki? Nie od dziś wiadomo, że przedsiębiorca urodzony w żydowskiej rodzinie w Odessie ma smykałkę do intratnych interesów. Przykład? W 2011 roku zakupił wytwórnię muzyczną Warner Music Gropu za 3,3 miliarda dolarów. Myślicie, że to dużo? Tylko w zeszłym roku zarobił na jej akcjach 1,9 miliarda dolarów (a poza tym, na jego 60. urodzinach wystąpił sam Bruno Mars)! Jak widać świetnie czuje sie w showbiznesie i rozumie jak działa ten segment. Już teraz zarabia krocie na DAZN (platformie streamingowej, określanej jako "sportowy Netflix"), a w niedalekiej przyszłości może się okazać się mamy do czynienia z najbardziej dochodzą inicjatywą tego typu...

Kim jest Leonard Valentinovich Blavatnik? Biznesmen w 1986 roku założył Access Industries, prywatną grupę przemysłową z siedzibą w USA i zaczął budować majątek kupując złoża naftowe oraz fabryki niedługo po rozpadzie ZSRR. Wkrótce zrobił fortunę na biznesie poprzez zdywersyfikowane inwestycje w niezliczone firmy z sektora wydobywczego, energetycznego i metalurgicznego. Blavatnik został obywatelem USA w 1984 roku, a brytyjskim w 2010 roku.

Na czym grube miliardy zarobił najbogatszy człowiek w UK?

Blavatnik znany jest z ryzykownych inwestycji, ma jednak bardzo dobre wyczucie biznesowe oraz angażuje się w działalność filantropijną, dzięki której został mu nadany tytuł szlachecki w Wielkiej Brytanii.

W 2014 roku kupił za 100 mln dolarów dom w Londynie i była to nieruchomość we wschodniej części Kensington Palace Gardens. Dziś jest on wart już 200 mln. Blavatnik jest żonaty z Emily Appelson i mają czwórkę dzieci. Rodzina pilnuje swoje prywatności bardzo uważnie i próżno szukać ich na czołówkach gazet bądź w prasie bulwarowej. Wiadomo, duży pieniądz lubi ciszę...