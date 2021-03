Lista 10 najbogatszych mieszkańców Wielkiej Brytanii - kto zgromadził największy majątek? [RANKING]

Kto jest najbogatszą osobą w Wielkiej Brytanii? Jakim dysponuje majątkiem? Jak udało jej się zdobyć tak niebotyczne bogactwo? Zapraszamy do lektury tesktu poświęconego rankingowi najbogatszych ludzi w UK!

Kto jest najbogatszym człowiekiem żyjącym w Wielkiej Brytanii? "The Sunday Times" regularnie publikuje listę tych, którzy dysponują największymi, często po prostu niewyobrażalnymi dla zwykłego człowieka, majątkami. Jak wygląda lista za rok 2020? Kto się na niej znalazł? Czy są nie niej jacyś krezusi bankierzy? Zapraszamy do lektury!

10. Książę Westminsteru i rodzina Grosvenor (10.295 miliarda funtów)

Jak wiadomo "szlachta nie pracuje", a najbogatszymi szlachcicami w UK wcale nie jest rodzina królewska, tylko 29-letni Hugh Grosvenor, czyli książę Westminster. Źródłem jego bogactwa są nieruchomości. Do rodziny Grosvenor należy wiele budynków i gruntów w najbardziej prestiżowych dzielnicach Londynu. W dodatku są znakomicie spowinowaceni - książę Westminsteru jest chrzestnym księcia George’a, czyli syna Williama i Kate. Warto w tym miejscu dodać, że to najbogatsza osoba w UK przed 30-stką (choć technicznie w 2021 roku skończy 30. rok życia).

9. Charlene de Carvalho-Heineken i Michel de Carvalho (10.3 miliarda funtów)

Na miejscu dziewiątym mamy małżeństwo. Charlene de Carvalho-Heineken to holendersko-brytyjska miliarderka, właścicielka 25-procentowego pakietu kontrolnego w drugim co do wielkości browarze na świecie, Heineken NV. Jest najbogatszą osobą w Holandii. Z kolei Michel Ray de Carvalho jest brytyjskim finansistą, to typowy bankier krezus, były dyrektor banku Citigroup z niezwykłą biografią. Były olimpijczyk i była gwiazda kina (jako dziecko grał w słynnym "Lawrence z Arabii"). Razem mieszkają w Londynie i mają piątkę dzieci.

8. Guy, George i Galen Jr Westonowie z rodziną (10.53 miliarda funtów)

Kolejny krezus bankier na liście. Weston rozpoczął swoją karierę jako bankier inwestycyjny w Morgan, Grenfell & Co. od 1984 do 1987 roku. Był dyrektorem zarządzającym Jacksons of Piccadilly od 1990 do 1993 i Ryvita od 1993 do 2000. Był prezesem Heal's od 2001 do 2012 roku. Był dyrektorem niewykonawczym Carpetright od 2005 do 2011 roku. Weston jest prezesem Wittington Investments od 2012 roku. Może i jest to nudna wyliczanka kolejnych stanowisk, ale liczba zer na koncie potwierdza, że mamy do czynienia z bogaczem.

7. Alisher Usmanov (11.68 miliarda funtów)

Nie jest to żaden krezus bankier, tylko rosyjski oligarcha urodzony w Uzbekistanie. Usmanov zbudował swój majątek dzięki działalności metalowej i wydobywczej oraz inwestycjom. Usmanov prowadzi interesy w różnych branżach. Przede wszystkim jest większościowym udziałowcem Metalloinvest, rosyjskiego konglomeratu przemysłowego. W skład tego holdingu wchodzą firmy związane z wydobywaniem metali szlachetnych, produkcją stali, jej dystrybucją i wiele innych. Usmanow jest też prezesem Gazprominvestingholdings, spółki, która przeprowadza trudne inwestycje i transakcje dla Gazpromu. Jest także właścicielem wydawnictwa Kommersant, współwłaścicielem drugiego co do wielkości rosyjskiego operatora telefonii komórkowej, MegaFon, oraz współwłaścicielem grupy Mail.Ru, największej firmy internetowej w rosyjskojęzycznym świecie, która posiada udziały w popularnych portalach internetowych, takich, jak Odnoklassniki czy VKontakte.

6. Kirsten i Jorn Rausing (£12.1 miliarda funtów)

Najwyżej sklasyfikowana kobieta na liście przygotowanej przez "The Sunday Times". Szwedka Kirsten Rausing, która ma jedną trzecią udziałów w należącej do rodziny firmie produkującej opakowania Tetra Pak, a pozostałe należą do jej braci - Jorna i Finna. Rodzina Rausing produkcją opakowań na napoje trudni się od 1929 roku, a w 1943 w szwedzkim Lun założono słynną firmę. Co ciekawe, Kirsten nigdy nie wyszła za mąż, ani nie ma żadnych dzieci.

5. Sir Jim Ratcliffe (12.15 miliarda funtów)

Sir Jim Ratcliffe to brytyjski miliarder, który swojej fortuny dorobił się w branży petrochemicznej. Z wykształcenia inżynier-chemik Ratcliffe jest prezesem i dyrektorem grupy chemicznej Ineos, którą założył w 1998 roku i której nadal posiada dwie trzecie udziałów. Obroty tej firmy sięgają 80 miliardów dolarów rocznie. Całkiem niedawno, bo w 2020 roku podjął decyzję o opuszczeniu swojego brytyjskiego domu w Hampshire i przeniósł się do Monako. Powód? Pieniądze, a raczej prawo podatkowe, której sprawia, że najmniejsze po Watykanie niezależne państwo świata jest prawdziwym rajem dla miliarderów.

4. Sir Leonard Blavatnik (15.781 miliarda funtów)

Urodzony w żydowskiej rodzinie w Odessie biznesmen w 1986 roku założył Access Industries i zaczął budować majątek kupując złoża naftowe i fabryki niedługo po rozpadzie ZSRR. Wkrótce zrobił fortunę na biznesie poprzez zdywersyfikowane inwestycje w niezliczone firmy. Znany jest z ryzykownych inwestycji, ma jednak bardzo dobre wyczucie biznesowe oraz angażuje się w działalność filantropijną, dzięki której został mu nadany tytuł szlachecki. W 2014 roku kupił za 100 mln dolarów dom w Londynie i była to nieruchomość we wschodniej części Kensington Palace Gardens. Dziś jest on wart 200 mln. Blavatnik jest żonaty z Emily Appelson i mają czwórkę dzieci. Rodzina pilnuje swoje prywatności bardzo uważnie.

2. David i Simon Reuben (16 miliardów funtów)

Urodzeni w hinduskim Bombaju i wychowani w Wielkiej Brytanii bracia Reuben w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku przybyli do Londynu. Dorobili się majątku na handlu na linii UK-Indie - David handlował metalami (a konkretniej - po prostu... złomem!), a Simon importował dywany i kupował nieruchomości. Do gigantycznych bogactwo doszli jednak w branży nieruchomości oraz nowoczesnych technologii.

2. Sri i Gopi Hinduja z rodziną (16 miliardów funtów)

Hinduja Group jest potężnym konglomeratem, który na rynku funkcjonuje już od... 107 lat! Ma hinduskie korzenie, ale siedzibę w Londynie i w zasadzie trudno znaleźć branżę, w której nie działa i nie zarabia. Motoryzacja, przemysł naftowy, chemia specjalistyczna, bankowość (krezus bankier kolejny!), finanse, IT i ITeS, cyberbezpieczeństwo, ochrona zdrowia, media, rozrywka, energetyka, nieruchomości... Można tak wymieniać i wymieniać! Na czele rodzinnego biznesu stoi urodzony w 1935 roku senior rodu, Srichand Parmanand Hinduja, a jego pięć lat młodszy Gopichand Parmanand Hinduja jest drugą najważniejszą osobą w firmie.

1. Sir James Dyson z rodziną (16.2 miliarda funtów)

Na szczycie zestawienia zameldował się urodzony 2 maja 1947 w Cromer brytyjski projektant urządzeń przemysłowych oraz założyciel Dyson Ltd. James Dyson rozsławił swoje nazwisko nie tylko w UK, ale na całym świecie jako wynalazca bezworkowego odkurzacza działającego na zasadzie wykorzystania separacji cyklonicznej. Warto w tym miejscu dodać, że Dyson był zwolennikiem Brexitu i projektu opuszczenia struktur unijnych przez Wielką Brytanię. Jednak po tym, jak podliczono głosy w referendum zdecydował o przeniesieniu głównego biura swojej firmy z Wielkiej Brytanii do Singapuru. No cóż... To się NIE nazywa patriotyzm. Dyson Ltd produkuje nie tylko odkurzacze, ale również bezprzewodowe suszarki do rąk, suszarki do włosów, wentylatory, odświeżacze powietrza.