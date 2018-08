Jak długo Polacy wracający z UK mogą korzystać z zasiłku? Zobacz, jakie pieniądze możesz odzyskać wracając do Polski

Polacy, którzy decydują się na powrót do kraju z Wielkiej Brytanii, mogą nie tylko przez trzy miesiące korzystać jeszcze z zasiłku dla bezrobotnych, jeśli taki im przysługuje, ale z powodzeniem mogą odzyskać też pieniądze z tytułu PPI lub opłaty za płatne konta (Packaged Bank Accounts), mówi Tomasz Kowalczyk z Omni Claim.

Kurs funta spada, oszczędności Polaków zarabiających w funtach maleją, a sytuacja negocjacyjna między unią i Wielką Brytanią ws. Brexitu nie nastraja optymistycznie. Ponadto brytyjski rząd przygotowuje się na najgorszą ewentualność, czyli brak umowy z UE dotyczącej wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty. Warto nadmienić w tym wypadku, że wielu Polaków żyjących na Wyspach mówi głośno o tym, że wcale nie zamierza opuszczać UK po Brexicie, gdyż tutaj mają swoje życie. Są jednak też tacy, którzy decydują się wrócić do Polski, przynajmniej „na próbę”...

Według nich jest to najlepszy moment na powrót i przekonanie się o tym, czy było warto. Wśród wracających są tacy, którzy zamierzają wykorzystać zgromadzone oszczędności np. na otwarcie swojego biznesu, są też tacy, którzy wracają, bo na Wyspach stracili pracę i chcą spróbować swoich sił w Polsce. W przypadku tych drugich warto pamiętać, że przysługuje nam transfer zasiłku dla bezrobotnych nawet po powrocie do kraju, przez okres trzech miesięcy, a jeśli wystąpimy z kolejnym wnioskiem, może to być nawet sześć miesięcy.

Jak transferować zasiłek dla bezrobotnych do kraju?

Jeśli jesteśmy uprawnieni do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w Wielkiej Brytanii i zależy nam na tym, aby korzystać z tej możliwości jeszcze przez pewien czas po powrocie do Polski, musimy pamiętać o paru istotnych kwestiach. Cała procedura wygląda następująco:

- najpierw musimy się zarejestrować w urzędzie pracy w państwie ostatniego zatrudnienia. Ważne jest to, abyśmy pozostawali do jego dyspozycji przez minimum 4 tygodnie,

- następnie powinniśmy złożyć wniosek o transfer zasiłku dla bezrobotnych do Polski przy deklaracji daty wyjazdu. Wtedy też tamtejszy urząd pracy musi nam dać potwierdzenie zgody na transfer zasiłku – czyli formularz U2,

- trzecim krokiem jest już po powrocie do Polski zarejestrowanie się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba szukająca pracy. Mamy na to 7 dni od zadeklarowanej daty wyjazdu z Wielkiej Brytanii,

- później powinniśmy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy przedstawić formularz U2 potwierdzający uzyskaną zgodę na transfer. Wtedy też Wojewódzki Urząd Pracy po skontaktowaniu się z zagraniczną instytucją potwierdzi naszą rejestrację,

- następnym etapem jest już uruchomienie transferu i wypłata zasiłku.

Zasiłek dla bezrobotnych z UK możemy pobierać w ten sposób przez okres 3 miesięcy, jednak powinniśmy tutaj pamiętać o tym, że istnieje możliwość przedłużenia tego czasu o kolejne trzy miesiące. Jednak wtedy przez upływem pierwszych trzech miesięcy powinniśmy zwrócić się do zagranicznej instytucji, która wypłaca nam zasiłek z wnioskiem w sprawie przedłużenia o następne 3 miesiące.

Jakie pieniądze możemy odzyskać po powrocie do Polski?

Bez względu jednak na to, czy przysługuje nam zasiłek, czy nie, każdy Polak, który pracuje lub pracował na Wyspach i posiada lub posiadał konto w banku, powinien pamiętać o tym, że może odzyskać od banku odszkodowanie, jeśli padł ofiarą nieuczciwej działalności placówki. Mówimy w tym przypadku o odzyskiwaniu niesłusznie naliczonych przez bank opłat (bank fees) czy PPI (ubezpieczenia spłaty kredytu).

Jak mówi Tomasz Kowalczyk z firmy Omni Claim, która pomaga Polakom w odzyskiwaniu niesłusznie naliczonych przez bank opłat: "Zarówno bank fees, jak i PPI można traktować jako nieczystą grę brytyjskich banków, które wykorzystywały klientów. Teraz jednak każdy bank musi oddać swoim klientom pieniądze, które od nich pobierał. Warto to sprawdzić, ponieważ może okazać się, że ktoś przez kilka lat pokrywał opłaty nieświadomie i teraz bank będzie mu musiał oddać pokaźną sumę".

Jaka jest różnica między Bank Fees, a Payment Protection Insurance (PPI)?

„Trzeba wiedzieć, że o zwrot pieniędzy za bank fees i PPI możemy starać się nawet po paru latach i do tego przebywając w Polsce. Adres podany na koncie bankowym jest o tyle ważny, że to właśnie tam zostanie przesłany czek ze zwrotem pieniędzy. Można też podać nowe konto, co również usprawni postępowanie" - dodaje Kowalczyk.

Jak zatem przystąpić do odzyskania pieniędzy za bank fees lub PPI? Jeśli zależy ci na odzyskaniu niesłusznie pobranych od ciebie opłat w ramach PPI i chcesz skorzystać z fachowej pomocy, wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie Omni Claim. Następnie odesłać go do firmy i czekać na pozytywny finał sprawy.

Mimo że nie każdy wniosek automatycznie oznacza odzyskanie pieniędzy, Omni Claim może pochwalić się tym, że w 2016 roku blisko 8 na 10 spraw kończyło się sukcesem klienta. Istotne jest to, że jeśli pieniędzy nie uda się odzyskać, klient niczego nie traci.

Firma pobiera bowiem prowizję na zasadzie „no win, no fee” czyli tylko wtedy, gdy uda jej się wygrać sprawę. Osoby zainteresowane odzyskaniem opłat bankowych mogą uczynić to już teraz, zaglądając na oficjalną stronę internetową Omni Claim.

