Jaka jest różnica między Bank Fees, a Payment Protection Insurance (PPI)?

Za sprawą nie do końca uczciwych praktyk brytyjskich banków o PPI zrobiło się głośno. Czym się różni więc PPI, od Bank Fees?

Oba te określenia dotyczą rachunków bankowych, których właściciele nie byli świadomi ukrytych opłat, które były im sprzedawane przez ich banki. Pod hasłem "bank fees" kryje się wiele opłat, które najczęściej są pobierane z konta klienta raz na miesiąc. Bank fee może być na przykład prowizją za prowadzenie konta, ale brytyjskie banki zaczęły rozszerzać swoją ofertę o dodatkowe usługi, które były sprzedawane nieświadomym klientom.

I tak banki w Wielkiej Brytanii oprócz prowizji za prowadzenie konta pobierały od klientów opłatę za ubezpieczenie w podróży, ubezpieczenie telefonu czy innych urządzeń elektronicznych. O ile w tak dużym kraju jak Wielka Brytania z pewnością znalazłyby się osoby, które świadomie zdecydowałyby się na wykupienie tych usług, to banki postanowiły nagiąć nieco zasady.

W praktyce to naginanie zasad polegało na tym, że klienci nie mieli bladego pojęcia o tym, że płacą bankowi za usługi, z których i tak nie korzystają i nie mają zamiaru korzystać. Większość posiadaczy kont w brytyjskich bankach nawet nie była świadoma tego, że bank pobiera od nich pieniądze. I nie były to wcale małe pieniądze. Z wyliczeń firmyOmni Claim, która zajmuje się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych opłat wynika, że w ciągu kilku lat niesłusznego naliczania opłat zbierały się kwoty od kilkuset do nawet kilku tysięcy funtów. W ekstremalnych przypadkach, a te również się zdarzały, odszkodowanie wynosiło kilkadziesiąt tysięcy funtów.

Jednak firmy takie jak Omni Claim zajmują się także odzyskiwaniem pieniędzy za PPI, czyli Payment Protection Insurance. Jest to ubezpieczenie spłaty zadłużenia, sprzedawane w celu zapewnienia uregulowania rat pożyczki, karty kredytowej i kredytu hipotecznego w przypadku, gdy klient banku straci pracę, zachoruje lub z powodu nieszczęśliwego wypadku, utraci płynność finansową. Jednym słowem jest to zabezpieczenie gwarantujące, że w razie utraty płynności finansowej, nadal będziemy mogli spłacać swoje zobowiązania wobec banku.

Podobnie jak w przypadku bank fees brytyjską opinią publiczną wstrząsnęły informacje o tym, że banki podejmowały nieuczciwe praktyki sprzedając swoim klientom PPI mimo, że i tak by z nich nie skorzystali, ponieważ najzwyczajniej w świecie nie spełniali warunków. W praktyce wyglądało to tak, że bank pobierał opłaty za PPI, ale klienci nie byli tego świadomi. Zdarzały się także przypadki, że klienci płacili za PPI, ale w momencie utraty przez nich płynności finansowej (na przykład przez utratę pracy) okazywało się, że nie kwalifikują się do korzystania z tego ubezpieczenia.

Podobnie jak w przypadku bank fees do zwrotu pieniędzy za opłacanie PPI kwalifikuje się każdy posiadacz konta w Wielkiej Brytanii. Z danych firmy Omni Claim wynika, że i w tym temacie wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że płacą za coś, z czego nigdy nie skorzystają.

"Choć sprawa była nagłaśniana w mediach, skandaliczne praktyki banków nadal zbierają swoje żniwo, ponieważ wciąż zgłaszają się do nas zaskoczone osoby, które dowiedziały się, że mogą odzyskać swoje pieniądze" - powiedział Tomasz Kowalczyk z Omni Claim.

Firma, która profesjonalnie zajmuje się odzyskiwaniem zarówno bank fees oraz PPI ma na koncie spore sukcesy, ponieważ aż 90,5 proc. spraw, które prowadzi, kończy się przyznaniem zwrotu.

Jaka jest więc różnica między PPI, a bank fees? PPI jest ubezpieczeniem, które umożliwia spłatę długu wobec banku kiedy klient np. straci pracę i nie będzie miał pieniędzy na kolejne raty. Bank fees to szereg różnych usług oferowanych przez banki takich jak ubezpieczenia telefonów lub ubezpieczenia w podróży.

W obu jednak przypadkach brytyjskie banki sprzedawały te usługi klientom, którzy nie byli tego świadomi. Osoby, które są ofiarami niesprawiedliwych praktyk brytyjskich banków, mogą zgłosić się do firmy Omni Claim, która zajmuje się takim sprawami.