List od Czytelnika: Czy odzyskanie PPI utrudni mi wzięcie lub spłatę kredytu w banku?

Jeden z naszych czytelników napisał do redakcji w sprawie nurtującej wielu Polaków, którzy padli ofiarą nieuczciwej działalności banków. Obawia się on, że, jeśli będzie starał się odzyskać niesłusznie pobrane od niego przez bank opłaty z tytułu PPI lub bank fees, to nie dostanie kredytu. Tomasz Kowalczyk z firmy Omni Claim zajmującej się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych przez banki opłat, postanowił uspokoić w tej kwestii wszystkich naszych czytelników...

Na Wyspach wiele osób – w tym także Polacy – odzyskuje każdego roku niesłusznie naliczone im przez bank opłaty z tytułu PPI(ubezpieczenia spłaty kredytu) lub bank fees (prowizje za prowadzenie konta), jednak jest także duże grono tych, którzy – mimo że zasługują na odszkodowania z tego tytułu – obawiają się, że wnioskując o nie, stracą możliwość otrzymania kredytu w danym banku lub będą musieli spłacić w przyspieszonym tempie zaciągnięty już kredyt.

Jeden z naszych czytelników napisał do nas w tej sprawie pytając o to, czy takie obawy są uzasadnione:

„Witam. Mam powody, aby przypuszczać, że bank potraktował mnie nieuczciwie i naliczył mi opłaty, na które nie wyraziłem zgody w związku z prowadzeniem konta. Chciałbym się dowiedzieć, czy w jakikolwiek sposób bank może mi robić problemy z przydzieleniem kredytu, jeśli wystąpię do niego z wnioskiem o zwrot nieuczciwie przez niego naliczonych opłat bank fees?”

Wątpliwości naszego czytelnika w tej kwestii postanowił rozwiać Tomasz Kowalczyk z firmy Omni Claim, który ma wieloletnie doświadczenie w odzyskiwaniu opłat bank fees oraz ubezpieczeń kredytu – PPI.

„Odpowiadając na pytanie Czytelnika, chciałbym podkreślić, że żaden z brytyjskich banków nie ma absolutnie żadnego prawa utrudniać nam zarówno spłaty kredytu ani jego wzięcia. Jeśli którykolwiek z klientów banku, miałby podstawy przypuszczać, że bank utrudnia mu wzięcie kredytu lub zmusza go bezpodstawnie do szybszej jego spłaty, powinien skontaktować się z biurem Rzecznika ds. finansowych, który ma decydujący głos w sprawie oceny działań instytucji finansowych, w tym banków, w czym także możemy pośredniczyć.

Chciałbym jednak nastawić do tego tematu wszystkich optymistycznie – na przykładzie wieloletniej działalności naszej firmy Omni Claim, która pomogła wielu Polakom starającym się o zwrot niesłusznie naliczonych przez brytyjskie banki opłat, muszę powiedzieć, że bankom zależy na odbudowaniu swojego zaufania do klientów, a tym samym wizerunku i stronią od wszelkich ryzykownych sytuacji.

PAMIĘTAJ: Brytyjski bank musi zwrócić Ci pieniądze za niesłusznie naliczone opłaty - nawet po powrocie do Polski

A taką niewątpliwie by była nieuczciwa i karalna praktyka utrudniania klientowi zaciągnięcia lub spłaty kredytu. Byłoby to działanie dla banków wysoce nieopłacalne oraz… nieprofesjonalne i przede wszystkim szkodliwe. Zwłaszcza, jak wspomniałem, po głośnej aferze z PPI, za której skutki banki płacą do tej pory”.

Jeśli padłeś ofiarą nieuczciwej praktyki banku związanej z niesłusznie naliczanymi opłatami bank fees, czy PPI, albo masz pytania z tym związane, pisz śmiało na adres [email protected].