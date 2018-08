PAMIĘTAJ: Brytyjski bank musi zwrócić Ci pieniądze za niesłusznie naliczone opłaty - nawet po powrocie do Polski

Jeśli decydujesz się na wyjazd z Wielkiej Brytanii lub po prostu zamykasz konto w brytyjskim banku, to pamiętaj, aby zaktualizować swój adres, jaki jest do niego przypisany. "Gdy tego nie zrobisz, to możesz stracić szansę na odzyskanie swoich pieniędzy z tytułu PPI lub bank fees" - mówi Tomasz Kowalczyk z Omni Claim.

Każdy z nas posiada konto w brytyjskim banku, ponieważ żyjąc na Wyspach trudno jest się bez tego bejść. Jednak w życiu każdej osoby przebywającej na emigracji pojawia się myśl o powrocie do Polski. Podjęcie takiej decyzji wiąże się z zamknięciem brytyjskiego konta. Jednak zanim to zrobicie, polecamy wam zaktualizować adres, który tam podaliście. Dlaczego?

Jaka jest różnica między Bank Fees, a Payment Protection Insurance (PPI)?

PPI i bank fees

W poprzednim artykule informowaliśmy o różnicach między PPI, a bank fees. W obu tych przypadkach mamy do czynienia z produktami, które banki sprzedawały nieświadomym tego klientom. Praktyki te oburzyły też opinię publiczną w Wielkiej Brytanii, która zaczęła domagać się zwrotów pieniędzy za nieświadomie kupione i opłacane usługi takie jak ubezpieczenie kredytu (także karty kredytowej), ubezpieczenie w podróży czy ubezpieczenie urządzeń elektronicznych.

"Zarówno bank fees, jak i PPI można traktować jako nieczystą grę brytyjskich banków, które wykorzystywały klientów. Teraz jednak każdy bank musi oddać swoim klientom pieniądze, które od nich pobierał. Warto to sprawdzić, ponieważ może okazać się, że ktoś przez kilka lat pokrywał opłaty nieświadomie i teraz bank będzie mu musiał oddać pokaźną sumę" - powiedział Tomasz Kowalczyk z firmy Omni Claim, która zajmuje się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych opłat.

Adres podany przy zakładaniu konta jest ważny z tego względu, że zamykając je i opuszczając Wielką Brytanię, bank skorzysta z ostatniego adresu, jaki znajdzie w danych konta i tam będzie wysyłał korespondencję. Dlaczego to takie ważne? O to spytaliśmy Tomasza Kowalczyka z Omni Claim.

"Trzeba wiedzieć, że o zwrot pieniędzy za bank fees i PPI możemy starać się nawet po paru latach i do tego przebywając w Polsce. Adres podany na koncie bankowym jest o tyle ważny, że to właśnie tam zostanie przesłany czek ze zwrotem pieniędzy. Można też podać nowe konto, co również usprawni postępowanie" - mówi Kowalczyk.

WAŻNE: Więcej klientów banków może być uprawnionych do odszkodowania z tytułu PPI, gdy nowe ustalenia wejdą w życie

Okazuje się jednak, że, jeśli o to nie zadbamy, to pieniądze nam po prostu przepadają. A warto o tym pamiętać, ponieważ zwroty mogą wynieść od kilkuset do nawet kilkunastu tysięcy funtów.

