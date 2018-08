Rząd UK opublikuje ponad 80 dokumentów z poradami dla obywateli na wypadek wyjścia z Unii Europejskiej bez porozumienia

Fot. Getty

Rząd Wielkiej Brytanii rozpoczął realne przygotowania do opuszczenia Unii Europejskiej bez podpisania umowy wyjścia. Do końca września Downing Street opublikuje ponad 80 dokumentów z poradami dla przedsiębiorców i zwykłych obywateli na wypadek no-deal Brexit.

Choć trudno sobie wyobrazić, aby Wielka Brytania opuściła Unię Europejską bez podpisania porozumienia ws. wyjścia ze Wspólnoty, to Londyn rozpoczął właśnie realne przygotowania na wypadek no-deal Brexit. Już w czwartek rząd Theresy May rozpocznie publikację dokumentów skierowanych do przedsiębiorców i zwykłych obywateli zawierających informacje na temat wyjścia z UE bez umowy oraz związanych z tym konsekwencji. W dokumentach mają się znaleźć porady dla Brytyjczyków odnośnie odnalezienia się w nowej sytuacji, a także informacje dotyczące przewidywanych w związku z brakiem umowy rozwiązań prawnych.

Ubiegasz się o obywatelstwo brytyjskie? Sprawdź, kiedy twoja aplikacja może zostać odrzucona

Jako pierwszy z rządowych departamentów swoje zawiadomienia i porady opublikuje Department for Exiting the European Union (DexEU). W dalszej natomiast kolejności stosowne dokumenty przygotują także m.in. Department for Environment, Food and Rural Affairs, Department for Business, Energy and Industrial Strategy i Department for Transport.

Brytyjczycy nie chcą imigrantów z Polski w swoim kraju - ZOBACZ szokujący program!

Poszczególne departamenty przygotowują szczegółowe informacje techniczne, aby pomóc obywatelom, firmom i konsumentom przygotować się na mało prawdopodobny scenariusz braku porozumienia [z UE] w marcu 2019 r. - powiedział w piątek rzecznik DexEU. - To jest część prac przygotowawczych, które trwają od dwóch lat. Dokumenty zostaną opublikowane w sierpniu i wrześniu, i będą dostępne na stronie gov.uk w centralnym miejscu łatwo dostępnym dla wszystkich – dodał.

Prawo pracy w UK - czy jak nie palę, to w pracy przysługuje mi przerwa na papierosa?

Zapowiedź publikacji dokumentów zawierających porady na wypadek no-deal Brexit zdaje się być jednak tylko pokazowym prężeniem muskułów. Już bowiem we wtorek minister ds. Brexitu Dominic Raab uda się do Brukseli, by podjąć kolejne rozmowy ws. Brexitu z Michelem Barnierem. Raab będzie chciał przyśpieszyć negocjacje ws. spornych obszarów, w tym przede wszystkim w sprawie kształtu granicy między Irlandią i Irlandią Północną po marcu 2019 r.