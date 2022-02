Życie już nigdy nie wróci do normy po Covidzie? Dla tych Brytyjczyków przyszłość rysuje się w ciemnych barwach

Fot. Getty

Niektórzy Brytyjczycy nie wierzą w to, że życie jeszcze kiedyś wróci po Covidzie do normy. W ten sposób myśli aż jedna piąta osób z niepełnosprawnościami.

Z danych The Office for National Statistics wynika, że osoby niepełnosprawne stosunkowo często zgłaszały w ciągu pandemii pogorszenie stanu swojego zdrowia psychicznego, w tym zaostrzenie stanów lękowych, depresji i dojmującego uczucia samotności. Co więcej, blisko jedna na pięć osób niepełnosprawnych (18 proc.) uważa, że życie już nigdy nie wróci do tego, co było przed pandemią koronawirusa. Podobne nastroje towarzyszą jedynie 11 proc. osób, które nie cierpią z powodu niepełnosprawności.

Jak pandemia wpłynęła na życie osób niepełnosprawnych?

Osoby niepełnosprawne mówią wprost, że pandemia mocno wpłynęła na ich życie - znacznie bardziej, niż to miało miejsce w przypadku osób w pełni sprawnych. W szczególności nastąpiło to w dwóch obszarach - dostępu do opieki zdrowotnej i leczenia schorzeń niezwiązanych z koronawirusem (58 proc. w przypadku osób niepełnosprawnych/31 proc. w przypadku osób bez niepełnosprawności) oraz dobrego samopoczucia (55 proc. w przypadku osób niepełnosprawnych/35 proc. w przypadku osób bez niepełnosprawności). W trakcie pandemii osoby niepełnosprawne znacznie częściej, niż osoby nieborykające się z takimi przypadłościami, zgłaszały pogorszenie stanu zdrowia psychicznego, w tym zaostrzenie stanów lękowych, depresji i poczucia samotności. Ponad dwa razy więcej osób niepełnosprawnych (40 proc.) zadeklarowało problem z samotnością w trakcie pandemii - częsty, stały lub tymczasowy, w porównaniu do osób w pełni sprawnych - taki stan dopadł zaledwie 18 proc. z nich. Osoby niepełnosprawne częściej czuły się też ciężarem dla innych (23 proc. w porównaniu z 7 proc. osób w pełni sprawnych) i zgłaszały gorszy stan zdrowia psychicznego (50 proc. w porównaniu z 31 proc. osób w pełni sprawnych).