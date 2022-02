Noszenie maseczek w samolocie będzie obowiązywało jeszcze "przez lata"

Czy obowiązek zasłaniania twarzy na pokładzie samolotu zostanie z nami na dłużej? Wszystko wskazuje na to, że maseczki podczas podróży powietrznych staną się standardem "na lata".

Jak donosi "The Times" branża lotnicza skłania się ku pozostawieniu w prawnej mocy obowiązku noszenia maseczek w samolotach. Zasłanianie ust i nosa "będzie prawdopodobnie jednym z ostatnich ograniczeń, które zostaną zniesione", jak czytamy na łamach brytyjskiego portalu. Wszystko wskazuje na to, że nawet po wygaśnięciu pandemii i pokonaniu koronawirusa, gdy inne dziedziny życia "wrócą do normalności", to linie lotnicze mają nadal wymagać noszenia maseczek na pokładzie. Mówi się, że Covid-19 zmieni całą branżę w porównywalnym stopniu, co ataki terrorystyczne z okolic 2006 roku, która sprawiły, że wprowadzono ograniczenia w wnoszeniu płynów do samolotów.

Obowiązek noszenia maseczek w samolocie stanie się standardem?

Zasady w tej kwestii mają być uniwersalne i jednolite oraz dotyczyć przewoźników na całym świecie. Dzięki temu udała się uniknąć absurdalnych sytuacji, w których w trakcie loty maseczki są zakładane lub ściągane. Brytyjskie linie współpracują w ramach wypracowania "międzynarodowej spójności" przepisów w tym względzie i zadeklarowały, że wykażą się solidarnością z innymi w obliczu luzowania restrykcji w tym względzie, jak podaje "Times".

Według źródeł, na które powołuje się "Times" branża lotnicza zamierza trzymać się tych zasad tak długo, jak będzie to konieczne. "Podobnie jak supermarkety, będziemy trzymali się tej polityki tak długo, jak będą wymagały tego względy bezpieczeństwa" - czytamy. "Na przykład w USA przepisy dotyczące masek są bardzo jasne. Byłoby śmieszne z naszej strony, gdybyśmy prosili pasażerów, aby je założyli, kiedy wejdziemy w ich przestrzeń powietrzną" - dodawał przedstawiciel branży lotniczej.

Branża lotnicza zamierza trzymać się restrykcji tak długo, jak będzie to konieczne

Głos w tej sprawie zabrał również przedstawiciel Ryanaira. Według dyrektora finansowego tanich linii Neila Sorahana "maski pozostaną z nami jeszcze przez jakiś czas" i "jest to niewielka cena do zapłacenia" dla całej branży i pasażerów.

W chwili obecnej większość brytyjskich linii lotniczych postępuje zgodnie z wytycznymi określonymi przez European Union Aviation Safety Agency oraz nternational Civil Aviation Organization. Zgodnie z nimi obowiązek noszenia maseczki obowiązuje w trakcie lotu z wyjątkiem czasu przeznaczonego na jedzenie i picie.