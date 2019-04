Zobacz, co dalej z Brexitem po przerwie świątecznej. Theresa May szykuje kolejną batalię, by uniknąć eurowyborów

Fot: Getty

Mimo iż termin Brexitu został przesunięty do końca października i napięcie związane z kryzysem ws. umowy chwilowo opadło, nie oznacza to, że UK nie może wyjść z UE wcześniej niż zaplanowano. Theresa May wydaje się mocno zdeterminowana, by doprowadzić do Brexitu jeszcze przed 23 maja, by Wielka Brytania nie musiała brać udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Nowe głosowanie w Izbie Gmin

Theresa May przygotowuje się, by w przyszłym tygodniu doprowadzić do kolejnego głosowania ws. umowy brexitowej - jak podaje "The Guardian". Obecnie premier zamierza omówić swój nowy plan z członkami gabinetu. Źródła rządowe sugerują, że Theresa May będzie chciała poddać pod głosowanie umowę wraz z projektem jej wdrożenia (WAB) w ciągu najbliższych 10 dni, czyli najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu.

Czy John Bercow może znów nie dopuścić do głosowania?

Theresa May będzie się starała zabezpieczyć przed sytuacją, w której Spiker Izby Gmin znów stwierdzi, że rząd nie może przeprowadzić kolejnego "znaczącego głosowania" w sprawie umowy brexitowej, ponieważ przedstawiony wniosek nie różni się istotnie od poprzedniego. Z tego właśnie powodu premier dopuszcza możliwość, by deputowani głosowali zarazem ws. umowy i ws. projektu jej wdrożenia (WAB).

Rzecznik Theresy May powiedział: - "Z każdym dniem, kiedy parlament nie ratyfikuje umowy ws. Brexitu, trudniej będzie uniknąć wyborów do Parlamentu Europejskiego, a premier wyraziła się jasno, że nie wierzy, iż w interesie kraju leży udział w tych wyborach".

22 maja

22 maja jest ostatnim dniem, w którym posłowie mogliby ratyfikować umowę brexitową i uniknąć wyborów do Parlamentu Europejskiego. Downing Street wciąż ma nadzieję doprowadzić do ratyfikacji w odpowiednim czasie, aby uniknąć udziału Wielkiej Brytanii w eurowyborach.

Co jeśli umowa znów zostanie odrzucona?

Jeśli WAB zostanie odrzucone podczas drugiego czytania - co będzie już drugą okazją dla deputowanych do głosowania nad tym dokumentem - rząd nie będzie mógł powtórnie poddać go pod głosowanie w tej kadencji parlamentu. Ponieważ najprawdopodobniej WAB będzie częścią tego samego wniosku, co umowa, to brak poparcia dla WAB będzie tym samym brakiem poparcia dla wniosku o przyjęcie umowy brexitowej. Ewentualne kolejne "znaczące głosowanie" będzie wymagało istotnych zmian wprowadzonych do umowy lub nowego "tricku" premier, by uzyskać zgodę Spikera.

Jak dotąd niewiele wskazuje na to, by negocjacje z Partią Pracy były bliskie osiągnięcia porozumienia, które mogłoby pomóc w zdobyciu potrzebnych głosów do ratyfikacji umowy.