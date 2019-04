Brexit: Dziś wznowienie rozmów międzypartyjnych po wielkanocnej przerwie

Rozmowy ws. Brexitu między rządem UK a Partią Pracy zostaną wznowione we wtorek. Theresa May rozpocznie nową batalię o przełamanie impasu w brytyjskim parlamencie - będzie też musiała stłumić buntowników z własnej partii, chcących usunąć ją z urzędu premiera.

Przedstawiciele rządu - David Lidington i Steve Barclay - powrócą we wtorek do brexitowych rozmów z reprezentantami laburzystów, członkami Gabinetu Cieni. Rozmowy jak dotąd nie zakończyły impasu, a główną przeszkodą w znalezieniu kompromisu okazał się brak zgody rządu na warunek laburzystów dotyczący trwałej unii celnej z UE.

W zeszłym tygodniu rzecznik Jeremy'ego Corbyna przyznał, że zachodzą "znaczne różnice" i że obie strony pozostają nadal "daleko od siebie". Z kolei Theresa May przestrzegła, że jeśli obie strony nie będą mogły dojść do porozumienia, po raz kolejny może dojść do parlamentarnych głosowań nad szeregiem opcji brexitowych.

Dotychczasowe dwa zespoły negocjacyjne utworzyły "podgrupy" robocze, z których każda ma zająć się wybranym szczegółowym aspektem przyszłych stosunków między UE a UK po Brexicie. Konserwatysta Steve Barclay i laburzysta Keir Stermer we wtorek wezmą udział w spotkaniu grupy roboczej ds. bezpieczeństwa.

Po świątecznej przerwie brytyjska premier znajdzie się też pod presją ze strony własnej partii, ponieważ część torysów spotka się również we wtorek, aby omówić możliwość zmiany partyjnych zasad, tak, by jak najszybciej przeprowadzić kolejne głosowanie o wotum nieufności dla obecnego rządu. Zgodnie z aktualnymi przepisami takie głosowanie takie może odbywać się nie częściej niż co 12 miesięcy, więc torysi musieliby poczekać do grudnia 2019 roku, by znów złożyć wniosek o wotum nieufności dla rządu premier.