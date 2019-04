Nigel Farage powiedział na spotkaniu w Westminster, że jego Partia Brexit może „zablokować drugie referendum”

Lider nowej partii Brexit, Nigel Farage zapowiedział, że może ona „zablokować drugie referendum”, jeśli odniesie sukces w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W ubiegłym tygodniu Partia Brexit, Nigela Farage’a wyprzedziła w sondażu opublikowanym przez YouGov dwie największe partie – konserwatystów i laburzystów, co było ogromnym zaskoczeniem na Wyspach.

Po długim świątecznym weekendzie były lider UKIP przedstawił listę kandydatów do wyborów, które odbędą się w przyszłym miesiącu. Wśród osób wytypowanych przez Farage’a do Parlamentu Europejskiego znaleźli się m.in. były komunista i były komandos, który walczył w Afganistanie.

Nowa partia Farage’a rośnie w siłę. Coraz więcej torysów deklaruje swoje poparcie dla niej przeciwstawiając się Theresie May

Ponadto założyciel Partii Brexit chce przekonać do siebie część elektoratu Partii Pracy z takich rejonów jak południowa Walia, Midlands, czy północna Anglia.

Na spotkaniu zorganizowanym w Westminster Farage powiedział:

- Zwolennicy Brexitu muszą się mentalnie przygotować na to, że może dojść do drugiego referendum, zamiast mówienia o tym, że w ogóle się ono nie wydarzy. Wydaje mi się, że im lepiej wypadnie Brexit Party w wyborach 23 maja, tym bardziej zmniejszą się szanse na zmuszenie obywateli tego kraju do ponownego głosowania. Możemy zablokować drugie referendum.

Nigel Farage dodał także, że jego nowa partia „radzi sobie bardzo dobrze” dzięki popierającym ją konserwatystom. Z najnowszych sondaży wynika, że 40 proc. radnych z Partii Konserwatywnej jest gotowych na to, aby na nią głosować. Lider Brexit Party nie ukrywa także tego, że chce "odbić" głosy laburzystom.

- 5 mln ludzi głosowało na Jeremy’ego Corbyna, a także na Brexit i to będzie nasze zadanie. Wydaje mi się, że ściśniemy konserwatystów a także UKIP do niczego.

