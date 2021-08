Znany brytyjski raper skazany za przemyt marihuany z Polski do UK

Fot: Facebook

Znany brytyjski raper planował sprowadzenie 28 kilogramów marihuany do Wielkiej Brytanii z Hiszpanii i Polski. Jak podają brytyjskie media, 31-letni Nines przyznał się nie tylko do zarzutów związanych z przemytem narkotyków, ale również do prania brudnych pieniędzy.

Przed obliczem Harrow Crown Court Courtney Freckleton, bo tak naprawdę nazywa się muzyk, i 35-letni Jason Thompson przyznali się do winy w związku z zarzutami dotyczącymi prania brudnych pieniędzy oraz importu narkotyku klasy B do Wielkiej Brytanii. Jak podaje serwis informacyjny BBC obaj mężczyźni wzięli udział w udanej próbie przemytu marihuany do UK i planowali kolejną. Tym razem chcieli przerzucić na Wyspy aż 28 kilogramów marihuany. Jeśli idzie o pranie brudnych pieniędzy to idzie o kwotę sięgającą aż 98 000 funtów.

Zarówno Nines, jak i Thompson zaprzeczyli dwóm kolejnym zarzutom dotyczącym spisku w celu dostarczenia kokainy i konspiracji w celu dostarczenia konopi indyjskich, a prokuratorzy nie będą starać się o wszczęcie procesu w sprawie tych zarzutów.

Raper chciał przemycić marihuanę z Polski do UK

Dwaj mężczyźni zostali aresztowani w czerwcu 2021 roku po nalotach policji w Londynie i Borehamwood (w hrabstwie Hertfordshire) w ramach operacji, która prawdopodobnie była możliwa dzięki infiltracji Encrochat, specjalnego komunikatora zapewniającego przesyłanie szyfrowanych wiadomości, z którego często korzystają przestępcy na całym świecie.

Nines pochodzący z Barbican (centrum Londynu) i Thompson z Barnet (północna część stolicy) mogą spodziewać się surowej kary, która będzie sięgać wieloletniego pobytu w zakładzie karny. Harrow Crown Court zadecydował o dalszym areszcie dla dwójki mężczyzn, a sprawa została odroczona w celu wydania wyroku.

Na jaki wyrok może zostać skazany?

Kim jest Nines? To angielski raper i autor tekstów, który po wydaniu szeregu mixtape'ów w latach 2011-2015 podpisał kontrakt z XL Recordings, dzięki której w 2017 roku wydał swój debiutancki album "One Foot Out". Okazał się on tak dużym sukcesem, że był notowany na czwartym miejscu zestawienia UK Albums Chart. W 2020 roku ukazała się jego ostatnia produkcja "Crabs in a Bucket", która wspięła się na pierwsze miejsce UK Albums Chart. Dodajmy również, iż w 2013 roku Nines został skazany na 18 miesięcy więzienia za posiadanie marihuany z zamiarem jej sprzedaży.